Guardiola: "Rodri no tiene por qué estar preocupado"

Londres, 10 may (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que Rodrigo Hernández no tiene por qué "estar preocupado" por no haber sido nominado a mejor jugador de la temporada en la Premier League.

El centrocampista español, pese a llevar 71 encuentros sin perder con el City, no ha sido incluido en la lista de ocho candidatos a mejor jugador de la Premier League.

"Los nominados se lo merecen", dijo este viernes en rueda de prensa Guardiola. "El ganador se lo merecerá. La lista es grande y todo el mundo es importante", dijo.

"Rodri sabe lo que pensamos de él y lo importante que es, además del extraordinario jugador que es. No debería estar preocupado por esto", añadió el técnico español.

Rodri lleva 71 partidos sin perder con el City entre todas las competiciones y está en la temporada más goleadora de su carrera, con ocho tantos, siete de ellos en la Premier, y está a tres partidos de conquistar su cuarta Premier League consecutiva, algo que no ha logrado nadie en la historia. EFE

msg/lm