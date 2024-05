Google Mensajes dejará de mostrar los mensajes de contactos bloqueados en los chats grupales

Google Mensajes planea extender el bloqueo de contactos a toda la aplicación de mensajería, con una nueva función con la que dejará de mostrar los mensajes de dichas personas de forma automática en las conversaciones grupales. La aplicación de mensajería de Google dispone de una opción con la que los usuarios pueden bloquear a contactos concretos. Se trata de una característica diseñada para ocasiones en las que no se desea chatear o recibir mensajes de algunos usuarios y, tras activarla, se suspende la comunicación evitando que la persona en cuestión pueda enviar mensajes en el chat individual. A pesar de que al bloquear a una persona esta deja de poder comunicarse de forma privada, sus mensajes siguen siendo visibles para en las conversaciones grupales, también para quien la tiene bloqueada. En este marco, Google Mensajes está trabajando en una opción con la que pretende eliminar por completo el contacto con los usuarios bloqueados. Para ello, incluirá una función con la que los mensajes de estos contactos bloqueados se ocultarán de forma automática, incluso en los chats grupales. Actualmente, esta función está disponible en la última versión beta de Google Mensajes, tal y como ha podido conocer el analista de aplicaciones de Google AssembleDebug y ha recogido Android Authority. Así, una vez se bloquee a un contacto, se dejarán de ver sus mensajes también en las conversaciones grupales. De hecho, ni siquiera aparecerá que la persona en cuestión ha mandado un mensaje. No obstante, el mismo medio ha señalado que el contacto bloqueado sí podrá ver los mensajes que envíe el usuario en el grupo. Además, al entrar en el chat grupal se mostrará una notificación en la que se explica que es posible que no se vean todos los mensajes porque la conversación contiene contactos bloqueados. Con todo ello, se ha de tener en cuenta que el bloqueo es una opción reversible, por lo que, en caso de querer contactar de nuevo con la persona bloqueada, se puede proceder a reiniciar las conversaciones configurando el desbloqueo desde ajustes.