Francisco Rivera nos habla de su vuelta al ruedo

Hace unos días veíamos a Francisco Rivera en la cena solidaria de la Fundación Querer en el madrileño hotel Westin Palace y allí desvelaba que iba a volver a torear en un festival benéfico como homenaje a su 50 cumpleaños y porque se trata de una ocasión especial con amigos retirados. Estas declaraciones han dado mucho que hablar porque hay quien ha asegurado que se trataría de la vuelta al ruedo del torero... sin embargo, no se trata de eso, al menos no de empezar a torear de nuevo. Este jueves hemos visto a Fran en la feria de Jerez de la Frontera y le hemos preguntado por esta información. Con total naturalidad, el torero nos ha confesado que no se trata de una vuelta al ruedo como tal sino de una ocasión especial en la que toreará: "Vuelta al ruedo no, pero bueno, poquito a poco". Eso sí, nos ha llamado especialmente la atención ese "poquito a poco" que nos ha expresado porque no sabemos si se trata de una manera de empezar a torear de nuevo en ocasiones especiales o simplemente volverá al ruedo en este festival benéfico.