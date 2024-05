El tenista austriaco Dominic Thiem, campeón del US Open en 2020, anuncia su retirada a final de temporada

El tenista austriaco Dominic Thiem, de 30 años, anunció este viernes su retirada el próximo mes de octubre después de unas últimas temporadas alejado de su mejor nivel con problemas en su muñeca derecha, en la que sufrió una grave lesión en 2021 y de la que no se ha acabado de recuperar nunca. El ganador del US Open en 2020, dos veces finalista de Roland Garros en 2018 y 2019 ante el español Rafa Nadal y una vez en el Abierto de Australia, en 2020 ante el serbio Novak Djokovic, se retira tras una carrera en la que logró alcanzar el número 3 como su mejor ránking y fue uno de los mejores jugadores del mundo sobre tierra batida de la última década. Tras esa grave lesión en su muñeca, Thiem nunca volvió a alcanzar una ronda final en un gran torneo, sin llegar a superar la primera ronda de un Grand Slam desde entonces, y con la final en Kitzbuhel (Austria) el año pasado como mejor resultado desde su vuelta. En total, hasta el momento, ha ganado otros 16 títulos individuales, con el Masters 1000 de Indian Wells en 2019 como más destacado. "Tengo que decir algo muy importante, muy triste, pero también un mensaje muy hermoso. La temporada de 2024 será mi última. Terminaré mi carrera con el final de este año", anunció Thiem, que pretende poner el colofón a su carrera deportiva en el mes de octubre en casa, en Viena. El austriaco apeló a "varias razones" para poner el punto y final. "Primero, mi muñeca no está exactamente cómo debería estar, no está cómo quiero. La segunda razón es mi sentimiento interior. He estado pensando muy atentamente en esta decisión desde hace mucho tiempo y también he pensado en mi viaje como tenista, que fue increíble", confesó. Thiem recordó que ha ganado trofeos que "nunca" había soñado y que está "muy agradecido". "Pero al final, llegué a la conclusión de que esta decisión de terminar mi carrera al final de temporada es la única correcta. Estoy muy contento con ella, y muy emocionado por todo lo que viene", concluyó el actual 129 del mundo.