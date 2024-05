El Real Madrid quiere poner en Wembley la guinda al ciclo más exitoso de su historia

El Real Madrid buscará en la final de la Liga de Campeones que acogerá Wembley el próximo 1 de junio levantar su decimoquinta Copa de Europa, la quinta en los últimos ocho años, y poner la rúbrica al ciclo más exitoso de la historia de la entidad con el que sería el título número 25 desde 2014. Tras la conquista del 36º título de LaLiga y el pase a su decimoctava final de la Champions, el Real Madrid continúa forjando una época muy fructífera en lo que a trofeos se refiere. Y es que desde que levantara la Copa del Rey en abril de 2014 en la final ante el FC Barcelona, los blancos han celebrado 24 títulos en los últimos diez años. El ciclo más laureado de la historia del club al que quieren poner el broche con otra Liga de Campeones, la sexta en las últimas once temporadas. En 2014, el conjunto merengue, también con Carlo Ancelotti en el banquillo, abrió una etapa exitosa que dejó atrás más de una tristeza liguera --solo una Liga en los cinco años anteriores-- y, sobre todo, la ansiedad con la Copa de Europa --12 años entre la 'Novena' y la 'Décima', y la barrera de los octavos de final entre 2004 y 2010--. Desde entonces, el club ha conquistado la mencionada Copa gracias a la cabalgada de Gareth Bale en la prórroga de la final de Mestalla, otro trofeo copero (2023), cuatro Ligas (2017, 2020, 2022 y 2024, tres en los últimos cinco cursos cuando sólo había ganado cinco entre 2001 y 2012), cinco Ligas de Campeones (la 'Décima' en 2014, tres seguidas en 2016, 2017 y 2018, y la de las remontadas en 2022), cuatro Supercopas de España (2017, 2020, 2022 y 2024) y otras cuatro de Europa (2014, 2016, 2017 y 2022), y cinco Mundiales de Clubes (2014, 2016, 2017 y 2022). Una vitrina envidiable por sus rivales en España y Europa y que supera los 18 trofeos cosechados por el conocido como 'Madrid de Di Stefano'. En el palmarés blanco durante los once años de 'La Saeta' en Chamartín, relucen las cinco primeras y consecutivas Copas de Europa de la entidad, una Intercontinental, una Pequeña Copa del Mundo, dos Copas Latinas, ocho Ligas y una Copa de España. Y es que el Real Madrid tiene la oportunidad de poner la guinda con el pase a la final de la Champions de Wembley del próximo 1 de junio, donde, si elimina al Bayern, podría confirmarse como el equipo dominador de Europa si alza la 'Orejona'. Desde la 'Décima', en once temporadas acumula cinco Champions y va en busca de la sexta, que sería la decimoquinta Copa de Europa de la entidad. Un rendimiento continental reciente que demuestra la buena salud competitiva del Real Madrid en una última década prodigiosa a nivel de trofeos, dejando atrás fantasmas de finales de la década de los 2000. Y es que la Liga de Campeones siempre fue el termómetro del vigor deportivo de las plantillas madridistas, con un rendimiento estable de notable alto en los últimos once años. Y todo ello pese a salidas importantes como las de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Karim Benzema, y con la tutela de, primero, Ancelotti, ganador de 12 títulos en dos etapas (2013-2015 y desde 2021) y, después, Zinédine Zidane, 11 también en dos periodos (2015-2018 y 2019-2021). El otro técnico madridista en levantar un título en este ciclo fue Santiago Solari, con el Mundial de Clubes de 2018. Con una base integrada por jugadores como Carvajal, Nacho Fernández, Modric o Kroos, los blancos han construido y adaptado una identidad ganadora en el continente. Y ahora parece que los Vinícius, Rodrygo, Bellingham y compañía están dispuestos a coger el testigo, en una plantilla actual cuya edad media no llega a los 28 años. Para algunos como Carvajal, Modric, Kroos o Nacho Fernández, la de Wembley es la oportunidad de conseguir su sexta Liga de Campeones, mientras otros como Tchouámeni, Fran García, Bellingham, Brahim o Joselu sería la primera. En un grupo que demuestra que mantiene el hambre de títulos y éxito intacta, y el próximo 1 de junio, después de otro milagro en el Santiago Bernabéu en semifinales, pueden continuar alargando el ciclo más laureado de la entidad.