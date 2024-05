El pintor de Vinícius ilustra Son Moix

(corrige guía y cambia titular)

Óscar Maya Belchí

Palma, 10 may (EFE).- René Mäkelä (Mallorca, 1977) es el pintor de los deportistas. Antoine Griezmann le pidió dos murales. Vinícius Junior pinturas de sus ídolos que le inspirasen en el gimnasio de su casa. El 'Idol Wall'. Cam Newton tiene ocho cuadros suyos… Y ahora trabaja en nueve obras en Son Moix, el estadio del club de su isla, que representen al club y a Mallorca.

Además, sus obras trascienden el deporte. Hasta Madonna le llamó para que llevara a cabo dos murales en un hospital pediátrico infantil de su fundación Raising Malawi.

P:¿Cuándo empieza su pasión por la pintura?

R: He pintado toda la vida. Iba a estudiar bellas artes, pero pensé que no tenía salidas y estudié publicidad; luego fíjate dónde he acabado (ríe). La influencia de cuando estudié publicidad es la de hacer cosas grandes, que impacten, que tengan doble sentido…

P: ¿Cómo empezó a trabajar para estrellas?

R: Por redes sociales empecé a llamar la atención; me contactaron Jorge Lorenzo, Madonna… Ahí entras ya en la prensa americana y ven que has hecho obras de Muhammad Ali y de deportistas americanos que ellos admiran, como Michael Jordan también.

P: ¿Quién fue el primero de Estados Unidos que le llamó?

R: Austin Rivers, el hijo de Doc. Me encargó un cuadro de Muhammad Ali y se lo llevé a su casa de Orlando. Justo 20 días después falleció Ali y el US Today hizo un especial sobre cómo habían homenajeado los deportistas a Muhammad Ali y de portada usaron la foto que nos hicimos Austin Rivers y yo con el cuadro. A partir de ahí, imagínate. Me llamó Cam Newton, que en ese momento era el MVP de la NFL, era el Cristiano Ronaldo americano, y tiene ocho cuadros míos. El primero se lo llevé a su casa en Charlotte, que tenía como vecino a Michael Jordan… una locura. Luego esto salió en prensa y en redes sociales, los deportistas americanos se pican entre ellos y me decían “yo quiero este, pero más grande”... (bromea).

P: ¿Qué tamaño tienen las obras que le hace a los deportistas?

R: 3x2, 2,2x2… bastante grandes. Estos tienen unas casas que tienen espacio de sobra (bromea).

P: ¿Cuánto suele tardar en hacer un cuadro?

R: Depende del detalle. Por ejemplo, le hice uno a Jarvis Landry de los tres Michael: Jordan, Tyson y Jackson; una combinación un poco… en ese tarde más porque son tres personajes muy diferentes. Depende, puedes estar desde dos semanas hasta un mes y algo. Lo bueno es que ven lo que ha salido en prensa y en redes sociales y llegan con una idea clara.

P: ¿Cuál de todas sus obras le ha costado más?

R: Recuerdo cuando me llamó la secretaria personal de Madonna. Creo que porque Matt Kemp, que salía con Rihanna, tenía un cuadro mío y lo vio… Quería unos murales para un hospital pediátrico infantil de su fundación, Raising Malawi. Le propuse una serie de iconos del arte representados como si fueran niños y le gustó mucho la idea. En cinco días tuve que irme a Malawi, para hacer dos murales que eran de diez metros por cuatro cada uno y tenía dos semanas para completarlos. Estuve 12 horas cada día y salió bastante bien.

P: ¿Quién le ha hecho más ilusión que le llamara para trabajar?

R: Griezmann, porque echaba de menos que me llamase alguien de la Liga. Fue a través de Rubén Ibeas, que es un comentarista de NFL, tiene un podcast con Griezmann y son buenos amigos. Rubén me hizo hace un tiempo una entrevista sobre Cam Newton, su ídolo y el de Griezmann. Le conté cómo le conocí, se lo contó a Griezmann y me llamó. Quería dos cuadros. Uno gigante de Cam Newton con Derrick Rose, que son sus dos ídolos. Y también otro del Joker.

Griezmann no es encantador, lo siguiente. Todos los deportistas que he conocido son buenas personas. Mira Cam Newton, que para la prensa tenía fama de un poco borde y luego era majísimo. Pero Griezmann es la leche.

P: De la Liga también ha trabajado con Vinícius, con murales en el gimnasio de su casa. ¿Cómo fue esta experiencia?

R: Es encantador también. Y todo su equipo y familia. Se involucran en el proceso. Hicimos un ‘Idol Wall‘ en su gimnasio con Michael Jordan, LeBron James, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Pelé… quedó espectacular.

P: ¿Cómo surge su colaboración con el RCD Mallorca?

Respuesta: Fue hace unos tres años. Hablamos porque Alfonso Díaz y el antiguo director de comunicación habían visto mi obra porque salió en la prensa local. Y tuvimos un par de reuniones para ver qué podíamos hacer. Aprovechar el estadio al máximo entra dentro de la mentalidad americana. Querían que hubiera alicientes para ir a Son Moix. Y el arte urbano, si vas a los estadios de los deportes en Estados Unidos, está muy presente. Tienen murales dedicados a los deportistas o al equipo.

He trabajado mucho en Estados Unidos. Muchos de mis coleccionistas son jugadores de la NFL, NBA, NHL… Mi estilo les encaja mucho porque son cuadros de gran formato que impactan mucho, con una temática muy visual que les encajaba perfectamente en la remodelación del estadio.

P: Ya ha hecho un mural de Samuel Eto’o fuera del estadio, ahora trabaja en obras dentro que reflejen el espíritu del club y de la ciudad. ¿Cómo refleja eso en sus murales?

R: Como quieren que sea un punto de encuentro de toda la gente, es importante conocer la cultura del club y su gente. Y que no todo sea fútbol. Por eso en los cuadros hay referencias a la historia y cultura de la isla y un guiño a las leyendas y a la afición. Espero tener acabado todo el anillo después de que acabe la temporada. Cada uno lleva un proceso. Cuando pinte el de las leyendas, hay que encontrar la expresión buena de la cara y quizá tienes que repetirlo siete veces; pero cuando pintas una tortuga… es una tortuga (ríe). EFE

