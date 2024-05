EEUU condiciona el reconocimiento de Israel a un acuerdo previo entre este país y los palestinos

La embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, ha explicado este viernes que, para que EEUU reconozca a Palestina como Estado, primero debe de haber una negociación entre Israel y un líder que represente al pueblo palestino. Además, ha recordado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no cometa los mismos errores en Gaza que ya cometió la Casa Blanca tras los atentados del 11S. "Nosotros creemos que la mejor manera es que los dos países, Israel y el pueblo palestino, representado con un líder, puedan tener un diálogo para poder llegar a un acuerdo y puedan existir estas dos naciones independientes", ha mantenido Reynoso al ser pregunta si EEUU iba a reconocer a Palestina como Estado de la mano de España, que lo hará probablemente durante el presente mes de mayo. En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, la embajadora estadounidense ha reconocido que España y EEUU tienen los mismo objetivos en cuanto al conflicto en la Franja de Gaza, pero utilizando caminos diferentes. De esta forma, Reynoso ha defendido que la "única manera de que esa área del mundo pueda tener paz, es que puedan existir dos Estados", pero ha fijado la posición de Estados Unidos en torno a una negociación entre Israel y Palestina en la que sean los actores principales los que se reconozcan mutuamente. En este sentido, ha recordado que "buena parte del mundo árabe" tampoco reconoce al Estado de Israel, por lo que la paz y la estabilidad en Gaza pasa también por un reconocimiento internacional del Estado israelí, algo que no sopesa el planteamiento español. Aún así, la embajadora norteamericana ha manifestado el respeto de la Casa Blanca al camino emprendido por el Ejecutivo de Sánchez. MISMOS ERRORES QUE EEUU TRAS EL 11S Asimismo, Reynoso ha sostenido la "coherencia del presidente Biden", quien ha trasladado al Gobierno israelí que éste no debe cometer los mismos errores que la Casa Blanca tras el 11S y ha criticado el "inminente ataque a Rafah" por parte del ejército israelí. "Tienen que proteger a sus ciudadanos y buscar manera de liberar los rehenes, pero las consecuencias de un refuerzo militar sin plan pueden ser a largo plazo y crear una crisis aún más grave", ha apostillado.