(Crónica) Martín, García Dols y Alonso abren Le Mans a ritmo de récord

El piloto español Jorge Martín (Ducati) en MotoGP, el también español Sergio García Dols (Boscoscuro) en Moto2 y el colombiano David Alonso (KTM) en Moto3 fueron los más rápidos, todos ellos a ritmo de récord de vuelta en sus categorías, en el arranque del Gran Premio de Francia en el histórico circuito de Le Mans. Con una vuelta de 1:30.388, Jorge Martín estuvo muy 'Martinator' y superó al resto de pilotos para empezar de la mejor manera este GP de Francia del que están muy pendientes en Ducati, que están cerca de decidir qué piloto acompañará a Francesco 'Pecco' Bagnaia en el equipo oficial en la próxima temporada. Martín, en esa pugna ficticia que puede seguir abierto o bien tener una decisión ya tomada y no anunciada, lucha con un Marc Márquez que, decimotercero, se quedó fuera de la Q2 lastrado por una caída inicial y una falta de confianza y con un Enea Bastianini que, undécimo, también se cayó y tampoco se metió en la Q2. Muchos nervios. Por contra, Jorge Martín se mostró muy regular y, en los últimos minutos, se puso en modo apisonadora para dar gas y firmar ese nuevo récord de la pista en la categoría reina siendo 145 milésimas mejor que su gran rival, el vigente campeón del mundo Pecco Bagnaia. Pese al habitual dominio de las Ducati en los últimos tiempos en Le Mans, esta vez se coló en la tercera plaza el español de GasGas Pedro Acosta, a 187 milésimas de Martín, mientras que Maverick Viñales (Aprilia), ganador del Sprint y la carrera en Las Américas, fue cuarto a 269 milésimas de segundo. Aleix Espargaró, el 'capitano' del Aprilia Racing y compañero de Viñales, fue séptimo pese a llegar a liderar la tabla de tiempos en la parte final de la sesión, pero parece estar lejos a nivel de ritmo de carrera. Martín, Acosta, Viñales y Espargaró son los únicos españoles con presencia confirmada en la Q2 para luchar por la 'pole position'. Sí se metieron en ella Franco Morbidelli (Ducati) o el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que se motivó ante su afición, pero no Raúl Fernández (Aprilia), duodécimo, ni un Marc Márquez que quedó justo por detrás y fuera de la Q2 al no poder cerrar una última vuelta rápida, tras entrar demasiado fuerte a una curva y lamentar, visiblemente enojado, lo sucedido. RÉCORDS DE PISTA EN MOTO2 Y MOTO3 En Moto2, el español Sergio García Dols (Boscoscuro MT Helmets - MSI) fue el dominador con una vuelta fijada en 1:35.473 que es el nuevo récord de la pista en la categoría intermedia. El de Burriana logró este 'tiempazo' en los últimos 5 minutos de una sesión igualada con muchos pilotos dispuestos a luchar por todo en la carrera del domingo y con tres españoles en cabeza. Este viernes, García Dols, que está segundo en el Mundial a 5 puntos de un líder Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) que fue quinto en esta sesión, superó en apenas 76 milésimas a un Alonso López (Folladore SpeedUp) que perdió el tren delantero en su última vuelta, buscando el mejor tiempo. Tercero fue, a 292 milésimas de García Dols, el también español Fermín Aldeguer (Folladore SpeedUp), que fue de menos a más para hallar un último gran crono en su última vuelta rápida. Cuarto fue Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini) y quinto el líder, el estadounidense Roberts. Mientras, en Moto3 también hubo récord en una rápida tarde en Le Mans. El colombiano David Alonso, del CFMOTO Gaviota Aspar Team, empezó a marcar terreno pulverizando el récord de vuelta --por segunda vez este viernes-- con un 1:40.470. Alonso superó a su compañero de equipo Joel Esteban, que fue el único piloto que rodó también en 1:40 a tan sólo 480 milésimas del colombiano de origen español. El líder del Mundial, el español Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), fue tercero tras luchar hasta bien entrada la sesión por el primer puesto, con José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) cuarto y Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) quinto.