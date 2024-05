Carlos Montero defiende la sanidad pública en 'Respira': "Es la joya de la corona española y europea"

Carlos Montero, responsable de series como 'Élite', 'El desorden que dejas' o 'Física o química', firma el nuevo drama médico 'Respira', que llegará a Netflix este año. Una serie con un marcado elemento social al pivotar en torno a una huelga general en un hospital sin servicios mínimos. Y es que el creador defiende la sanidad pública como "la joya de la corona española y europea" que hay que preservar por todos los medios y alerta que perderla sería "terrible". "Quería hablar de la precariedad de la sanidad pública y que no lo podemos permitir", explicaba Montero durante el rodaje de la serie en un encuentro con varios medios entre los que se encontraba Europa Press. El guionista se declara fan de las series de hospitales, siendo Shonda Rhimes y 'Anatomía de Grey' un claro referente con el que, sin embargo, marca distancias al tirar "un poquito menos de lo sentimental". A pesar del gran número de ficciones y dramas médicos existentes, el creador sostiene que siempre hay algo nuevo que aportar. Los protagonistas de 'Respira' concuerdan en que, en este caso, la novedad más significativa es el elemento social y su importancia en la trama. Aitana Sánchez-Gijón, que interpreta a una respetada cirujana jefa, observa que la ficción "está muy pegada a una realidad nuestra muy concreta, que tiene que ver con la sanidad pública y el debate sobre la sanidad pública", algo que dice no haber visto en otras series. "Creo que en esta serie hay una tremenda valentía no solamente en la propia trama, que abre la puerta a hacer una huelga total, sin mínimos, en la sanidad que me parece que es algo... cuestionable, sino también con el resto de tramas", aporta Blanca Suárez. La actriz opina que en la serie "no se habla con tapujos, no hay rodeos, se dicen las cosas claras duelan o no duelan". Según la intérprete, "todos los melones se abren" y los personajes se enfrentan a ellos "de forma muy abierta y muy cruda". En todo caso, la ficción no pretende posicionarse claramente a favor o en contra de la huelga, sino que deja que el espectador saque sus propias conclusiones. "Se establece el conflicto de manera que te pone los pros y los contras de cada posición", explica Sánchez-Gijón. Su compañera de reparto, Nawja Nimri, defiende: "Nosotros como intérpretes lo que tenemos que plantear es dudas en el espectador, eso es lo más grande que podemos hacer, dar respuestas es lo de menos". Los mismos actores confiesan haberse hecho esas mismas preguntas que buscan despertar. "La ficción obviamente tiene que moverse en unas aguas más complejas que blanco o negro entonces ahí hemos tenido muchas discusiones y conversaciones al respecto", observa Sánchez-Gijón. La actriz habla de cómo el rodaje le ha hecho constatar que es el "material humano el que más padece y el que carga sobre sus hombros todas las deficiencias del sistema". "Al final es el equipo el que rema a una para sacar adelante las cosas y por supuesto los médicos son los primeros que hacen esto porque además su código deontológico se lo exige así y se dedican a salvar vidas, entonces existe ese dilema moral lógico que la huelga coloca ahí constantemente", explica. DRAMA MÉDICO POSPANDEMIA "Está anclado a la realidad, pero siempre desde la ficción", aclara Montero ante la pregunta de si la serie hará referencia a eventos reales como el coronavirus. "Se menciona, evidentemente", dice. No obstante, el creador confiesa que, al estar tan reciente y haber sido tan dura, tampoco quería hacer "más hincapié" en la pandemia. Con todo, 'Respira' es para su creador, "todo un homenaje después del covid a los sanitarios". Manu Ríos, que en la serie interpreta al médico residente Biel explica que el proyecto le ha hecho percatarse del "esfuerzo tremendo" que hacen los sanitarios, algo que ya comenzó a cobrar mayor importancia tras la pandemia. "Te das cuenta de lo duro que es estar día tras día y mantenerte sereno y no perder un poco el norte, por lo que has decidido dedicarte a esto. Yo a raíz del rodaje valoro muchísimo más y me he dado aún más cuenta de lo importante que es esta profesión y la sanidad pública", relata. https://twitter.com/NetflixES/status/1788496212586270764 'Respira', que aún no tiene fecha de estreno, llegará este año a Netflix y constará de ocho episodios. Junto a Montero, firman el guion Carlos Ruano, Guillermo Escribano y Pablo Saiz. David Pinillos y Marta Font son los directores de la ficción y Montero y Diego Betancor, productores ejecutivos. Aparte de los mencionados Sánchez-Gijón, Suárez, Nimri y Ríos, completan el reparto de la serie Alfonso Bassave, Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, Marwa Bakhat y Víctor Sáinz entre otros.