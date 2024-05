Borrell recalca que Occidente no enviará tropas a Ucrania "por mucho que diga Macron que habría que pensarlo"

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha aseverado que Occidente no enviará tropas a Ucrania para apoyar a su Ejército en la guerra contra Rusia, "por mucho que diga" el presidente galo, Emmanuel Macron, que habría que pensarlo, quien en anteriores ocasiones ha deslizado esta posibilidad. Borrell ha incidido en la necesidad de "seguir defendiendo a Ucrania", aunque ha descartado la posibilidad del envío de militares occidentales al frente. "Ni los hemos mandado ni los vamos a mandar", ha manifestado el máximo representante de la diplomacia comunitaria durante la presentación de su libro 'Europa, entre dos guerras' en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España. Sin embargo, Borrell sí ha puesto en valor que las potencias occidentales, especialmente los países de la Unión Europea, empezaran suministrando cascos a las Fuerzas Armadas ucranianas y ahora, meses después del estallido de la guerra, varias potencias se hayan comprometido a entregar aviones de combate F-16. "En Ucrania, la guerra continúa, y va a continuar. No va a parar a corto plazo (...) Va a continuar mientras Ucrania se defienda", ha manifestado Borrell, que incide en que Rusia no solo tiene el objetivo de "apoderarse de provincias en el Donbás y mantener Crimea", sino de "cambiar la situación política en Ucrania" y cambiar su Gobierno hacia uno más afín, como en Bielorrusia. Así las cosas, el Alto Representante ha reconocido que Rusia es "una amenaza existencial para Europa", aunque no todos los Estados miembro de la UE lo piensen así. "Es una realidad, hay algunos, no muchos", ha señalado un Borrell que ha incidido en que la UE "corre el riesgo de perder eficacia" a medida que más países ingresen en el bloque. En este punto ha señalado que la posibilidad de crear un ejército comunitario es "una entelequia", pero sí ha abogado por el hecho de que los Estados miembro colaboren a nivel de Defensa de forma "compatible y compartible". "La guerra en Ucrania ha acelerado propuestas así, le hemos visto las orejas al lobo", ha añadido. Así las cosas, Borrell ha confesado que, a su parecer, estos dos años desde el estallido de la guerra en Ucrania han demostrado que la Alianza Atlántica es "la única alternativa", y que Europa "no debe estar tan pendiente de lo que voten" los estadounidenses cada cuatro años. GUERRA EN GAZA Respecto a la guerra en la Franja de Gaza entre el Ejército israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Borrell ha denunciado el ataque de la milicia a comienzos de octubre, que se cobró la vida de casi 1.200 personas, pero ha incidido también en la "sobrerreacción de Israel en su legítimo derecho a la defensa". "Hay que seguir haciendo presión diplomática de forma que la guerra no produzca tantas víctimas civiles", ha manifestado Borrell, trasladando así cuál es el punto de vista de la Unión Europea respecto a una guerra en Oriente Próximo que deja ya más de 34.000 fallecidos en Gaza. "Sin duda que hay muchos muertos", ha lamentado. Sin embargo, Borrell se ha mostrado sorprendido de la duración de la guerra en Gaza, pues los anteriores conflictos en la región "no han durado tanto". Así, ha recalcado la importancia de Estados Unidos a la hora de "influir" sobre Israel para poder poner fin a las hostilidades. A la hora de hablar de este tipo de influencias, el representante de la diplomacia comunitaria ha señalado que la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de suspender los envíos de armamento si Israel invade Rafá, es una política que va "en esa dirección". "Biden va en esa dirección, pero estamos muy lejos de que Israel no pueda hacer lo que hace por falta de medios porque el mundo occidental se lo sigue suministrando", ha señalado Borrell, a la par que ha advertido de que la ofensiva sobre Rafá, según expertos, "puede durar meses" e Israel va a "arrasar cuadrícula por cuadrícula".