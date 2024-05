Apple planea llevar los chips M2 Ultra a centros de datos para ejecutar consultas complejas impulsadas por IA

Apple planea ofrecer algunas funciones de Inteligencia Artificial (IA) a través de sus procesadores más avanzados, M2 Ultra, que introducirá en centros de datos para ejecutar tareas más complejas impulsadas por esta tecnología. Los de Cupertino habrían estado trabajando en su propio procesador diseñado para ejecutar 'software' de IA en servidores de centros de datos, un desarrollo que formaría parte del conocido Proyecto Apple Chips in Data Center (conocida como ACDC). Esta iniciativa llevaría ya años en marcha y contaría con la colaboración de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) para diseñar e iniciar la producción de estos chips, según han confirmado recientemente fuentes relacionadas con la compañía a The Wall Street Journal. Ahora el periodista especializado Mark Gurman ha adelantado que la firma planea colocar sus chips más avanzado, los M2 Ultra, en servidores en la nube para ejecutar consultas de IA más complejas, para que las tareas más simples se lleven a cabo en los dispositivos. El analista ha dicho que la compañía planea llevar a estos servidores chips de alta gama a los que diseñó para ordenadores Mac Pro y Mac Studio. No obstante, se ha planteado incluir versiones futuras basadas en el modelo M4, tal y como han confirmado fuentes cercanas a Apple. En cuanto a las funciones de IA más sencillas -como ofrecer resúmenes de las notificaciones perdidas o de mensajes de texto entrantes-, se ejecutarán directamente desde los procesadores de los dispositivos, esto es, desde iPhones, iPads y Mac. Gurman ha señalado que actualmente Apple "está tratando de ponerse al día" con otras de las grandes tecnológicas en este área y que presentará su estrategia en torno a la IA en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC 24), prevista para el próximo 10 de junio. Asimismo, ha dicho que este trabajo forma parte de su estrategia de lanzamiento de iOS 18, que se producirá en otoño y que "representa un cambio para la empresa", ya que antriormente daba prioridad al procesamiento de información de forma local -en el dispositivo- y lo promocionaba "como una forma mejor de garantizar la seguridad y la privacidad". No obstante, con un enfoque de privacidad basado en la nube, como parte del Proyecto ACDC, utilizaría la funcionalidad Secure Enclave, que es capaz de aislar los datos confidenciales de una violación de seguridad. Por el momento, Apple planea utilizar sus propios centros de datos para ejecutar las funciones de la nube, pero eventualmente dependerá de la terceros, como lo hace iCloud con otros servicios. Esto, a pesar de que el director financiero de Apple, Luca Maestri, insinuase hace unos días que la firma planea continuar utilizando sus propios centros de datos.