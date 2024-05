Almirall prevé volver a beneficios en EE.UU. en 2025 por la ampliación de un producto

El presidente y consejero delegado de Almirall, Carlos Gallardo, ha previsto que la empresa vuelva a beneficios en Estados Unidos en 2025 por el impulso en la facturación que debe suponer la aprobación de la ampliación de Klisiry para tratar una área más grande de lesión que podría derivar en un cáncer. Lo ha explicado este viernes en rueda de prensa tras la junta general de accionistas de la empresa, junto al director financiero, Mike McClellan, y el responsable de relaciones con inversores Pablo Divasson. Gallardo ha explicado que el lanzamiento está previsto en la segunda mitad de este año, por lo que el aumento de ventas y, por tanto, de ingresos se prevé a partir de 2025. En todo caso, ha señalado que el crecimiento de la empresa se dará principalmente en Europa, ya que procederá del incremento de ventas de Ilumetri y de Ebglys, que en ambos casos solo están aprobados en el continente europeo. El presidente y ceo ha señalado que entre ambos productos pueden alcanzar un pico de facturación de 700 millones, que se alcanzaría a partir de 2030 por la evolución típica de los ingresos de los medicamentos, y que en 2023 sumaron 168 millones de facturación. DESINVERSIONES Preguntado por posibles desinversiones de productos en algunos mercados, Gallardo ha explicado que en productos 'core' --dermatológicos o 'drivers' de crecimiento-- "que son productos estratégicos" no se plantea ventas. Ha dicho, sin embargo, que en el porfolio de la empresa hay medicamentos que ya no promociona y que otras compañías pueden considerar que tienen recorrido. "Alguna empresa se nos ha acercado con ofertas que eran mayores al valor que les damos nosotros", ha señalado, y ha dicho que aunque no buscan vender activamente, consideran este tipo de ofertas. INVERSIONES Gallardo ha asegurado que la empresa cumplirá "con creces" el objetivo de invertir 400 millones de euros en I+D entre 2023 y 2025 La previsión para este año es destinar unos 110 millones de ingresos si se cumple el 'guidance' que la empresa ha dado para este ejercicio. Sobre las pérdidas de 38,5 millones del ejercicio 2023, el presidente y ceo ha recordado que se debieron a un apunte contable que no afectaba a la caja por una amortización acelerada tras una compra y ha señalado que en la actualidad no existe el "peligro" de tener que realizar otra. JUNTA DE ACCIONISTAS La Junta General de Accionistas de Almirall ha aprobado todos los puntos del día, por lo que ha dado el visto bueno a un plan de incentivos a largo plazo para altos directivos y un dividendo con cargo a reservas de libre disposición por importe de 39,78 millones de euros, que será abonado el 3 de junio de 2024. También, un aumento de capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,12 euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. El aumento de capital se realizará íntegramente con cargo a la reserva de libre disposición denominada 'reservas voluntarias', procedente de beneficios no distribuidos, cuyo importe a 31 de diciembre de 2023 ascendía a 931,02 millones de euros. REMUNERACIONES Se ha aprobado la facultad de remunerar a los miembros del consejo de administración mediante entrega de acciones propias de la sociedad, que no podrá superar el 50% de la retribución individual de cada consejero en cada ejercicio. Por último, ha dado el visto bueno a la ampliación del consejo de administración a diez miembros, y a la renuncia de Sir Tom McKillop como consejero externo, y la incorporación de Ugo Di Francesco y Eva Abans Iglesias independientes.