1-0. The Strongest vence a un combativo Estudiantes y toma el liderato del grupo C

La Paz, 9 may (EFE).- The Strongest resistió los ataques incesantes del combativo Estudiantes de La Plata y finalmente lo venció por 1-0 en La Paz, lo que le permitió asumir temporalmente el liderato del grupo C de la Copa Libertadores de América.

El argentino-boliviano Luciano Ursino anotó en el minuto 13 el único gol del encuentro disputado en el estadio Hernando Siles, a poco más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Con el triunfo, el tigre de La Paz, dirigido por el español Ismael Rescalvo, sumó siete unidades y se situó en el primer lugar del grupo C, mientras que Estudiantes quedó tercero con cuatro.

El Huachipato chileno está en segundo lugar con cinco puntos y el Gremio va último con tres, ambos con un partido menos porque el que debían disputar el miércoles fue aplazado por las inundaciones en Brasil.

En los primeros minutos del encuentro en La Paz, el juego estuvo equilibrado, con algo más de llegadas de los atigrados frenadas por una solvente defensa argentina.

La apertura del marcador se dio en el minuto 13, mediante un tiro libre del colombiano Michael Ortega que Ursino alcanzó para embocar el balón de cabeza.

La jugada tuvo que ser verificada por el VAR y, tras varios minutos, el árbitro peruano Roberto Pérez finalmente convalidó la anotación.

A los pocos segundos, el argentino Enrique Triverio probó un disparo que fue rechazado por el guardameta Matías Mansilla.

A medida que avanzó el partido, los dirigidos por el argentino Eduardo Domínguez fueron ganando terreno en busca del empate.

Cerca del final del primer tiempo hubo una oportunidad de gol para el Pincha, aunque la jugada fue tan enredada que cuando el portero boliviano Billy Viscarra quiso hacerse del balón, Javier Correa trató de quitárselo y acabaron los dos en el piso, para que el capitán atigrado Adrián Jusino termine despejando.

Los minutos adicionales fueron casi un monólogo de ataques de la visita, que se tuvo que ir al descanso en desventaja.

El recientemente coronado campeón argentino salió a buscar el gol en la segunda mitad ante un tigre poco preciso y al que le costaba pasar de la media cancha.

Un primer intento fue otro cabezazo de Correa que casi se le va a Viscarra, aunque finalmente pudo controlar el balón.

Otra oportunidad perdida fue un disparo de zurda de Piatti en el minuto 78 que el meta boliviano despejó con un manotazo.

El plantel de Rescalvo parecía desconcentrado, perdía la pelota con facilidad y cometió algunos errores defensivos que pudieron costarle el partido.

En la quinta jornada, The Strongest recibirá al Huachipato, mientras que fue postergado el encuentro entre el Gremio y el Fincha.

- Ficha técnica:

1. The Strongest: Guillermo Viscarra; Maximiliano Caire, Darío Aimar, Adrián Jusino, Daniel Lino; Joel Amoroso (m.62, Jeyson Chura), Álvaro Quiroga (m.62, Diego Wayar), Rodrigo Ramallo, Luciano Ursino (m.89, Leonel López), Enrique Triverio; y Michael Ortega (m.75, Bryan Angulo).

Entrenador: Ismael Rescalvo.

0. Estudiantes: Matías Mansilla; Eric Meza, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez (m.46, José Sosa), Pablo Piatti (m.77, Mauro Méndez), Fernando Zuqui, Edwuin Cetré (m.67, Guido Carrillo); y Javier Correa (m.67, Alexis Manyoma).

Entrenador: Eduardo Domínguez.

Gol: 1-0, m.13: Luciano Ursino.

Árbitro: El peruano Roberto amonestó a Lino, Cetré, Ascacibar, Triverio y Zuqui.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Hernando Siles, de La Paz. EFE

gb/cav

(foto)