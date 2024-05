Vinícius: "Nunca nos rendimos, vamos a por la 'Decimoquinta'"

El delantero del Real Madrid Vinícius Jr celebró otra noche mágica en el Santiago Bernabéu para alcanzar la final de la Liga de Campeones, tras un 2-1 contra el Bayern donde fue el MVP del partido, confiado en ir "a por la 'Decimoquinta'". "Estoy muy orgulloso de vestir esta camiseta y poder jugar tantas veces en este estadio. Esto es el Real Madrid, nunca nos rendimos. Siempre creemos en nosotros y sabemos que nuestra afición va a estar apoyándonos. Eso ha pasado una vez más y vamos a por la 15", dijo en declaraciones a Movistar Plus. El brasileño no marcó pero mantuvo al equipo conectado con el público y viceversa, hasta que en los últimos minutos llegaron los goles de la remontada de Joselu. "Cuando jugamos en casa sentimos que podemos con todo. Nuestros familiares están aquí cerca, sentimos la unión de nuestro equipo y esto siempre va a hacer la diferencia", afirmó. "Siempre digo que queremos vencer a cualquier coste. Si tengo que bajar a defender para que mi equipo gane yo voy a bajar. Bellingham y Rodrygo también. Somos los que tenemos que marcar los goles, pero bajamos para pasar a otra final. Como hacemos todos los partidos hasta aquí", añadió. Por otro lado, 'Vini' insistió en sentirse "afortunado" de vestir la camiseta del Madrid. "Soy un afortunado de poder jugar todos los partidos con esta camiseta. Es un sueño poder jugar al fútbol y sobre todo en el Real Madrid. Yo he salido de São Gonçalo, un sitio de Brasil que está en el otro lado del mundo", dijo. "Normalmente la gente no sale de ahí y poder salir y estar haciendo una gran historia con este equipo, con mis familiares cerca y esta afición que me quiere tanto. Yo hago todo por ellos", terminó.