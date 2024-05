Siljanovska-Davkova gana la segunda vuelta de las presidenciales en Macedonia del Norte

La Comisión Electoral Estatal de Macedonia de Norte ha informado este miércoles que la candidata de la formación conservadora VMRO-DPMNE, Gordana Siljanovska-Davkova, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 64,89 por ciento de los votos frente a su rival, Stevo Pendarovski, del europeísta Unión Socialdemócrata (SDSM). "A partir de este momento, actuaré como presidenta de todos los ciudadanos, de todos los grupos étnicos, de todos los partidos y de aquellos que no están representados por los partidos", ha dicho Siljanovska-Davkova durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias Maxfax. Pendarovski, actual presidente de Macedonia del Norte --quien ha recabado el 29,28 por ciento de las papeletas con el 88 por ciento escrutado--, ha reconocido su derrota durante una rueda de prensa y ha afirmado que "los resultados son claros", por lo que ha felicitado a la ganadora. "Lamentablemente, mi idea de una Macedonia multiétnica plenamente integrada en las estructuras euroatlánticas no recibió apoyo y estoy profundamente seguro de que sólo una Macedonia así podrá tener éxito", ha dicho, según ha recogido el diario 'Nova Makedonija'. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Macedonia del Norte al menos uno de los dos candidatos tenía que lograr un umbral del 40 por ciento para ganar. Siljanovska-Davkova ya superó a Pendarovski en la primera vuelta de los comicios. Los dos principales partidos --el SDSM y VMRO-DPMNE-- han discrepado fundamentalmente sobre cómo lidiar con las condiciones que pide Bulgaria para apoyar su adhesión a la Unión Europea, ya que reclama cambios en la Constitución de Macedonia del Norte para el reconocimiento de la minoría étnica búlgara. Las elecciones parlamentarias también se han celebrado este mismo miércoles. Según los resultados de la Comisión Electoral Estatal encabeza el recuento la coalición Tú Macedonia, liderada por VMRO-DPMNE, con el 43 por ciento de los votos al 87,64 por ciento escrutado. El candidato del partido es Christian Mickoski y habría obtenido 59 asientos. En segunda posición se encuentra la coalición Por un futuro europeo, liderada por Unión Socialdemócrata de Macedonia, con el 14,96 por ciento de los votos. Los escaños proyectados del partido serían 19 frente a los 40 que tiene actualmente, con lo que habría perdido hasta 21 asientos en la Asamblea. Por su parte, la coalición Frente Europeo --liderada por el partido de Ali Ahmeti, la formación de centroizquierda Unión Democrática para la Integración-- ha obtenido el 14.19 por ciento de los votos. Como tercera fuerza está la coalición Vlen, con el 11 por ciento de los votos, liderada por el Movimiento Besa de Bilall Kasami. El líder de la coalición Por un futuro Europeo, Dimitar Kovachevski, --quien está al frente de Unión Socialdemócrata, ha expresado su decepción por los resultados. "El SDSM ha recibido un duro golpe, no sólo por parte de los ciudadanos, sino también de los simpatizantes y partidarios del partido. En el próximo período analizaremos detalladamente estos resultados", ha dicho.