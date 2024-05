Sebastián Yatra confirma con una sonrisa su reconciliación con Aitana: "Estamos felices"

Las recientes imágenes de Aitana y Sebastián Yatra paseando acaramelados y mirándose con adoración durante un romántico paseo por las calles del centro de Madrid apuntaban directamente a una reconciliación cinco meses después de su ruptura. Pero por si quedaba alguna duda al respecto, la pareja se ha encargado de despejarla con su última y romántica colaboración, 'Akureyri'. Una preciosa balada en cuyo videoclip, rodado en Islandia -ya que el nombre de la canción es el de la ciudad donde la catalana vio su primera aurora boreal- derrochan complicidad y mucho, mucho amor. Sin embargo, la triunfita prefiere seguir jugando al despiste y en las entrevistas promocionales que ha concedido a diferentes medios de comunicación como 'Billboard', ha dejado entrever que sería la canción con la que se han dicho adiós tras un año de intensa relación. Hace unos días llegaba a Madrid y, sonriente pero dejando claro que no va a hablar de su vida sentimental, confesaba que prefería guardarse para ella si se ha dado o no una segunda oportunidad con Sebastián. Mucho más directo se ha mostrado el cantante de 'Tacones rojos' ante los micrófonos de Europa Press. Aprovechando unos días de descanso en la capital española en los que ha acudido a una clínica capilar para dedicarse unos cuidados, y al Santiago Bernabeu a animar al Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League frente al Bayern de Munich, el colombiano ha confirmado ¡por fin! su reconciliación con Aitana. Derrochando educación y amabilidad con la reportera -"¿Cómo estás linda? ¿Bien? un placer verte" ha exclamado al verla- Yatra ha hablado con orgullo de 'Akureyri', uno de sus temas más especiales y del que confiesa estar muy orgulloso: "Es bonita la canción ¿no?". "Cuando sale una canción tan hermosa uno qué hace. La verdad que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido escribiendo una canción. Ha sido algo realmente mágico. Muchas gracias" ha reconocido emocionado. Y ha sido entonces cuando con una sonrisa ha confirmado que Aitana y él están "felices".