Putin muestra su disposición a evitar un conflicto global pero asegura que Rusia "no aceptará amenazas"

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha mostrado este jueves su disposición a evitar un conflicto a nivel global pero ha afirmado que el país "no aceptará amenazas" de ningún tipo en su contra, al tiempo que ha destacado que sus fuerzas están "preparadas para el combate" en todo momento. "Nuestras fuerzas estratégicas están siempre en alerta. No vamos a permitir que nadie nos amenace", ha dicho durante su discurso con motivo del Día de la Victoria en la plaza Roja de Moscú. Así, ha hecho hincapié en que su intención es evitar un conflicto a gran escala, si bien ha acusado a las "élites occidentales" de estar buscando precisamente que la guerra en Ucrania desemboque en enfrentamiento mayor. "Rechazamos las pretensiones de exclusividad. Sabemos adónde llevan este tipo de ambiciones y Rusia hará lo que sea para evitar un conflicto global", ha manifestado. El presidente ruso ha lamentado que el "revanchismo, la burla y los deseos de justificar a los actuales seguidores de los nazis son parte fundamental de la política general de las élites occidentales, que incitan y provocan conflictos regionales, interétnicos e interreligiosos". "Hoy vemos intentos de distorsionar la verdad sobre lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Estorba a los que están habituados a construir una política colonial, basada en la hipocresía y la mentira", ha señalado antes de acusar a las autoridades de algunos países europeos de derribar monumentos conmemorativos a aquellos que lucharon contra el nazismo y "poner en un pedestal a los cómplices de los nazis y los traidores" Por otra parte, ha aclarado que son los ciudadanos rusos los que "garantizarán un futuro seguro y libre para su país" y ha aseverado que Rusia "está avanzando sin dejar atrás sus viejas tradiciones". "Estoy seguro de que juntos lograremos un futuro unido y libre", ha puntualizado. No obstante, ha admitido que el país está atravesando "un momento difícil, un punto de inflexión en su historia", y ha aclarado que "el destino de Rusia depende de cada uno de sus ciudadanos". Putin ha subrayado que los militares que participan en la invasión rusa de Ucrania son "héroes cuya perseverancia y sacrificio son admirables".