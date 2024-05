(Previa) Alavés y Girona quieren prolongar su euforia

La jornada 35 de LaLiga EA Sports arranca este viernes con un interesante partido entre dos equipos en plena forma que querrán dar continuidad a la euforia que vivieron en la jornada anterior, con un Deportivo Alavés ya salvado que recibe en Mendizorroza a un Girona FC que logró el billete para la siguiente 'Champions' ganando el derbi catalán. A las 21.00 horas, el Alavés recibirá el cariño de su gente tras lograr la permanencia, a falta de cuatro jornadas para el final de LaLiga, con su victoria a domicilio contra el Valencia (0-1). Pero, para completar la fiesta, deberán ganar a un Girona que también llega crecido tras tumbar al Barça (4-2) en Montilivi. En la siguiente temporada el Alavés volverá a estar en la élite y lo hace gracias a una serie de tres partidos consecutivos ganando. Una racha que empezó en la jornada 32 con un triunfo en casa sobre el Atlético de Madrid (2-0), que siguió con otra victoria local ante el Celta (3-0) y prosiguió en Mestalla con el tanto de Javi López en el 69'. Ya no se juegan nada, con la permanencia que era el gran objetivo ya conseguida y con Europa ya fuera del alcance, al tener demasiados equipos por encima. Pero alargar la racha triunfal a cuatro jorandas y hacerlo ante un Girona FC que está segundo en la tabla sería ya un reto suficientemente ilusionante. Aunque la gran duda ahora en Vitoria es saber si el entrenador, Luis García, continuará el próximo año. El técnico quería esperar a lograr el objetivo de la salvación y, con ello ya en el bolsillo, empiezan las negociaciones. "El club ha seguido la línea que había marcado, que nos sentásemos a hablar. Nos hemos sentado y vamos a ir hablando", comentó en la previa de este duelo. El técnico del 'Glorioso' también confirmó que Owono será el portero en las cuatro jornadas restantes de LaLiga EA Sports y también que podrá contar tanto con Gorosabel como con Duarte, que entrenaron con el grupo tras superar sus problemas físicos. La única baja, por sanción, para recibir al Girona será la de Samu. Por su parte, el Girona FC también tiene en su poder el gran objetivo de las últimas fechas; el billete para la siguiente Liga de Campeones. Sí, el Girona sigue haciendo historia en un año que empezó como líder, en el que luchó de tú a tú con el ganador Real Madrid y en el que consiguió algo nunca antes visto ni hecho; llevar Girona al más alto nivel continental. Míchel sigue teniendo las bajas de Cristhian Stuani, Borja García y Solís, pero el resto de 'gironins' están dispuestos a seguir de fiesta, ahora en Vitoria. El triunfo en el derbi catalán sobre el Barça hizo que Montilivi tocara el cielo, con un éxtasis que ya vivieron en la ida al ganar en Montjuïc con el mismo resultado (2-4, entonces). Ahora, el Girona FC quiere defender la segunda plaza que recuperó ganando a los de Xavi Hernández. Quedan cuatro duelos, cuatro finales, para sumar un subcampeonato que haría todavía más histórica la temporada. Lo importante, la 'Champions', está ya logrado pero los catalanes quieren más. Más allá de esa segunda plaza, otros objetivos que tienen en mente los de Míchel es lograr que su delantero estrella, el ucraniano Artem Dovbyk, pueda ser el 'Pichichi' de esta Liga. De momento, lleva 20 goles por 18 de Jude Bellingham (Real Madrid) y 17 de Alexander Sorloth (Villarreal) y Robert Lewandowski (Barça). --PROGRAMA DE LA JORNADA 35 EN LALIGA EA SPORTS. -Viernes 10 de mayo. Alavés - Girona. Munuera Montero (C. Andaluz) 21.00. -Sábado 11 de mayo. Mallorca - Las Palmas. Martínez Munuera (C. Valenciano) 14.00. Villarreal - Sevilla. Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego) 16.15. Granada - Real Madrid. González Fuertes (C. Asturiano) 18.30. Athletic Club - Osasuna. Sánchez Martínez (C. Murciano) 21.00. -Domingo 12 de mayo. Cádiz - Getafe. De Burgos Bengoetxea (C. Vasco) 14.00. Atlético de Madrid - Celta. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 16.15. Valencia - Rayo Vallecano. Pulido Santana (C. Canario) 18.30. Real Betis - Almería. Muñiz Ruiz (C. Gallego) 21.00. -Lunes 13 de mayo. FC Barcelona - Real Sociedad. Cuadra Fernández (C. Balear) 21.00.