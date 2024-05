Papa envía 100.000 euros para asistir a la población del sur de Brasil afectada por inundaciones sin precedentes

El Papa ha enviado, a través de la Lismonería Apostólica, 100.000 euros para dar asistencia a la población afectada por las inundaciones sin precedentes que afectan al Estado de Río Grande do Sul, en Brasil, desde principios de mayo. El dinero ha sido destinado a la Nunciatura de Brasil, que se encargará de distribuirlo. Así lo confirmado arzobispo de Porto Alegre y presidente de la Conferencia Nacional de los Obispos Brasileños (CNBB), dom Jaime Spengler. Las autoridades del estado de Río Grande del Sur informaron este miércoles de que se ha alcanzado la cifra de cien fallecidos por las fuertes precipitaciones que han estado cayendo desde la semana pasada y que han provocado unas inundaciones sin precedentes, de hasta cinco metros en ciudades como la capital, Porto Alegre. La donación del Papa "será enviada a la Región Sur 3 de la Conferencia Episcopal Nacional de Brasil, la región que abarca todo Rio Grande do Sul, para ayudar en todo lo posible", según ha explicado en declaraciones a Vatican News -la página web del Vaticano-Spengler, arzobispo de la capital Porto Alegre y presidente de la CNBB. Tras el rezo del Regina Caeli del pasado domingo 5 de mayo, el Pontífice expresó su solidaridad con las personas afectadas por las fuertes lluvias en Rio Grande do Sul, después de que el río Guaíba superara el nivel de crecida llegando a más de 4 metros. Tras la oración mariana, Francisco aseguró sus oraciones por las víctimas. "Que el Señor reciba a los difuntos, conforte a sus familias y a los que han tenido que abandonar sus casas", dijo el Papa. En todo el estado afectado por las inundaciones hay 425 municipios afectados. Además de los cien fallecidos hay 130 desaparecidos, 374 heridos, 163.786 desplazados y 7.428 personas que se han desplazado de sus casas a lugares de refugio. Además, el aeropuerto Salgado Filho de Porto Alegre, inundado, permanecerá cerrado hasta el 30 de mayo.