Larry Fink (BlackRock): "Estoy muy contento con Estados Unidos, pero preocupado con Europa"

El consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, ha expresado este miércoles mediante su visión de mercado que se encuentra "muy contento con Estados Unidos, pero preocupado con Europa". El máximo dirigente de la gestora más grande del mundo ha puesto el foco en que, ante la coyuntura tecnológica impulsada por la Inteligencia Artificial (IA), Europa "no tiene muchas respuestas o muchas empresas que están en la primera línea de esta revolución". En esa línea, ha apuntalado que "las regiones que inviertan en tecnología y en IA van a ser las que más van a acelerar". Así lo ha expresado en el Foro Internacional de Expansión, en el que ha intervenido a través de un video, para seguidamente identificar que los grandes temas macroeconómicos que van a condicionar durante décadas a los mercados son la descarbonización y el cambio climático, además de la mencionada revolución tecnológica y las derivadas que tenga en otros ámbitos, tales como la demografía. "No van a desaparecer", ha aducido en referencia a estos temas y ha agregado que espera que "dentro de poco los temas geopolíticos [en referencia a las guerras de Ucrania y Oriente Próximo] pueden desaparecer y podamos tener un mundo más pacífico". Con todo, Fink también ha alertado en que este proceso "es muy inflacionario". En el ámbito regulatario, el jefe de BlackRock ha puesto el foco en que Europa, si pretende ser competitivo, no puede estar más regulada que Estados Unidos. Tampoco es que deba estarlo menos, ha aclarado, pero ha valorado que, históricamente, los reguladores europeos han tratado los mercados con más regulación Por otra parte, en una perspectiva de cómo llevar a cabo la gestión en el sector en estos días, Fink ha apuntado que su trabajo es "permanecer por delante de nuestras necesidades", en tanto que ha admitido que su estilo de liderazgo es "muy distinto" hoy de lo que fue hace 30 años. "Tengo que crecer cada día, incluso después de 36 años; si dejo de crecer, no estoy haciendo mi trabajo", ha remachado el ejecutivo de 71 años de edad.