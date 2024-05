La investigadora espacial Giovanna Ramírez visita la Feria de la Ciencia y apoya la Constitución Lunar Escolar

La ingeniera colombiana Giovanna Estefanía Ramírez Ruiz, máster en ingeniería aeroespacial y "astronauta análoga" según su currículo por su participación en la recreación en la Tierra de operaciones con simulación de condiciones espaciales; ha participado en la Feria de la Ciencia de Sevilla, donde ha mostrado su apoyo al proyecto de Constitución Lunar Escolar promovido por el colegio público San Ignacio del Viar de dicha población de Alcalá del Río, de la mano del profesor Herminio Rodríguez Pozo y su compañero Jesús García. Esta experta en investigación espacial, "astronauta análoga" del Centro de Entrenamiento Aeroespacial de Polonia al haber participado en operativas en la Tierra de recreación y simulación de las condiciones que afrontan los astronautas en las misiones espaciales; ha desplegado así su papel divulgativo en el expositor instalado en la Feria de la Ciencia para dar a conocer el proyecto de Constitución Lunar Escolar. No en vano, esta docente del programa de maestría en ingeniería aeroespacial de la Universidad San Buenaventura (Colombia) y de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito ha asistido a la Feria de la Ciencia de Sevilla por invitación expresa del colegio público San Ignacio del Viar, en el marco de su proyecto de Constitución Lunar Escolar. "INCENTIVAR LA CREATIVIDAD" Esta ingeniera, ganadora en 2020 del Premio Mujeres de Éxito Colombia en la categoría de Ciencia y Tecnología, ha manifestado así que la Feria de la Ciencia es "un espacio muy interesante para incentivar la creatividad" de los jóvenes y "motivar a las nuevas generaciones para que se involucren en las carreras STEM", el acrónimo en inglés de las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En ese sentido, Giovanna Estefanía Ramírez ha considerado que foros como la Feria de la Ciencia de Sevilla ayudan a que los más jóvenes "no vean como algo imposible" este tipo de materias. Al punto, ha apostado por despertar el interés del alumnado en estas disciplinas mediante "modelos didácticos, aprendiendo con experimentos para que el conocimiento sea mucho más práctico y no tan teórico". CAMINO POR RECORRER AÚN Además, ha manifestado que "poco a poco", está creciendo la implicación de las instituciones y poderes públicos y económicos por fomentar el interés ciudadano por la ciencia y la tecnología, si bien según ha dicho, todavía hay "muchas instituciones que no son conscientes de la importancia de involucrar desde temprana edad a los niños en estas carreras", determinantes para el futuro. Del mismo modo, ha avisado de que se echa en falta una mayor "sinergia" entre las instituciones académicas, la industria y el Estado. "Es importante que haya una cooperación entre estas tres líneas", ha abundado. Finalmente, esta ingeniera ha mostrado su apoyo a la propuesta de Constitución Lunar Escolar, exponiendo que ya son varios los países del mundo con misiones en dicho satélite o la vista puesta en el mismo, con lo que de cara al futuro es necesario contar con "normativas que especifiquen derechos y deberes" en dicho cuerpo; prodigándose con otras actividades divulgativas como una visita al colegio Josefa Frías de Santiponce. Todo un gesto de apoyo, para este colegio cuya comunidad promueve la citada propuesta de Constitución Lunar Escolar, recogiendo el testigo de la expedición de alumnos del colegio Nuestra Señora del Carmen, de la pedanía de Torre de la Reina, perteneciente a Guillena, que visitó en julio de 2023 las instalaciones de la NASA en Houston (Estados Unidos), con la participación de Herminio Rodríguez como entonces docente de dicho centro. La propia consejera andaluza de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha visitado el expositor de la Constitución Lunar Escolar durante su estancia en la Feria de la Ciencia de Sevilla, para conocer mejor este proyecto. SUMANDO APOYOS Esta propuesta ha cosechado ya el apoyo de la Agencia Espacial Española, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; de la Casa Real, de la Agencia Espacial Escolar Andaluza, fundada por Francisco Martínez Seoane y coordinada por Rafael Vidal Rodríguez Sabio; del Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio, la Facultad de Magisterio de la Universidad de Sevilla, el clúster empresarial Andalucía Aerospace o la asociación Ellas Vuelan Alto del talento femenino en el sector aeroespacial, entre otras entidades. Y especialmente, la iniciativa cuenta la ayuda de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y del Espacio (AEDAE), pues Violeta Gandullo, como participante en la Comisión de Igualdad de dicha entidad y de la Comisión del Espacio de la asociación Ellas Vuelan Alto, además de técnica investigadora legal en Eurospace Hub, se ha involucrado en el proyecto y, junto con su compañera Doris Conde y toda la cúpula de la asociación, va a plantear la redacción concreta del articulado de la futura constitución lunar escolar. Y es que según el propio Herminio Rodríguez, el documento se basa en principios internacionales establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, destacando la exploración y utilización pacífica del espacio, con la idea de "situar a la luna como patrimonio de la humanidad, regulando las actividades para evitar la explotación con fines lucrativos de sus recursos naturales". Precisamente por eso, como indica el citado docente, la propuesta de constitución lunar escolar ahonda en "la importancia de inculcar a las nuevas generaciones un legado que les permita construir en armonía la nueva era espacial".