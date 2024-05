La española Adriana Cerezo se proclama campeona de Europa de -49 kilos

La taekwondista española Adriana Cerezo se proclamó este jueves nueva campeona de Europa de la categoría de -49 kilos tras firmar un gran concurso en la primera jornada del Europeo que se está disputando en Belgrado y coronado con el oro ante su gran rival continental, la turca Merve Dincel. La alcalaína, bronce europeo en 2022 y mundial en 2023, demostró que está a buen nivel a meses de disputar sus segundos Juegos Olímpicos en París, donde intentará volver a subir al podio tras su brillante medalla de plata de hace tres años en Tokio. La madrileña, número dos del ranking y primera favorita en Belgrado, se mostró muy firme y se deshizo en dos asaltos de la rusa Irina Rogozina y de la búlgara Aleksandra Georgieva para plantarse en las semifinales. Ahí tampoco dio muchas opciones a la alemana Supharada Kisskalt, a la que también derrotó por 2-0 para citarse con una de sus grandes rivales de este peso, la turca Dincel, actual campeona del mundo y de Europa y que se había clasificado para la pelea por el oro con solvencia. Como era de esperar, el combate por el trono continental fue muy igualado entre dos rivales que se conocen muy bien y en el que Cerezo tuvo nervios de acero para llevárselo en el tercer y definitivo asalto para sumar un nuevo éxito a su palmarés, y segundo oro europeo tras el de 2021. No fue la única medalla de la jornada para la delegación española que también se llevó un bronce en el Europeo de Parataekwondo gracias a Joel Martín en categoría -58 kg K44. El español ganó al mongol Tyemirbyek Khaulyet, pero en la pelea por entrar en la final no pudo con el israelí Asaf Yasur, primer favorito. Además, en la categoría de -63 kg, Joan Jorquera, bronce continental y mundial, no pudo pasar de su primer combate pese a que partía como el segundo cabeza de serie en el cuadro. El húngaro Omar Gergely Salum le derrotó por 2-0. La misma suerte corrió en -73 kg Belén Morán, que perdió en su debut por 2-1 ante la checa Iveta Jirankova.