Joselu: "El corazón y el sentimiento madridista están por encima de todo, y lo hemos visto"

El futbolista español Joselu Mato, delantero del Real Madrid, ha afirmado que "el corazón y el sentimiento madridista están por encima de todo", en alusión a la remontada (2-1) de este miércoles frente al FC Bayern Múnich en la vuelta de las semifinales de la Champions League, precisamente con dos goles suyos 'in extremis'. "Lo hemos visto en muchos partidos este año, creo que ya no es ni suerte ni nada. El míster nos lo dijo antes del partido. Hay partidos que se ganan con el corazón, creo que el corazón y el sentimiento madridista están por encima de todo, y lo hemos visto en una noche así", declaró Joselu en la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu. "Dos goles en una semifinal de Champions, que te dan el pase a la final, creo que no lo puede decir todo el mundo. Al final feliz, muy feliz, emocionado sobre todo cuando el árbitro pitó el final. Noches como las de hoy creo que no entran en los sueños de uno, así que contento", resumió el delantero de la selección española. "Uno se hace futbolista para vivir también lo que he vivido en mi pasado. Al final creo que el trabajo me ha llevado a estar aquí y a vivir momentos como el de hoy. Seguramente habría mucha gente que dudaría a principio de temporada; pero bueno, he tenido el trabajo, la insistencia, la confianza del míster, del cuerpo técnico y de todos mis compañeros", indicó. "Se ha visto que tenemos un grupo increíble, que el trabajo da sus frutos y creo que con todo lo que ha pasado a principios de temporada, con las lesiones que hemos tenido y todo eso, al final ser campeones de Liga y jugar una final de Champions son palabras mayores", destacó Joselu. Además, recordó que estuvo como aficionado merengue en la final de 2022 en París. "Eso es el sentimiento, eso es ser madridista. Aquella época la viví también muy bonita, sobre todo en ese momento fui a apoyar a Carvajal y a todo el Real Madrid. La viví como si fuese una más en mi caso, porque al final estoy muy relacionado con él, y estaba muy feliz de que él lo hubiese podido ganar. Y ahora me ha tocado a mí, también cerca de él, cerca de mis compañeros", explicó al respecto. De igual modo, Joselu analizó el apoyo recibido por el Bernabéu: "Lo he sentido desde el principio de temporada también, creo que eso no es nada nuevo. Al final, feliz. Mis compañeros están felices por mí porque han visto que soy un chico trabajador, que soy un chico humilde y que desde el principio de temporada he trabajado y creo que he hecho las cosas muy bien". "Han visto que el trabajo da sus frutos y que hoy me ha tocado a mí, como otros días le ha tocado a otros compañeros y estaban felices, sobre todo felices por el pase a la final. Creo que en noches como la de hoy, lo importante es el equipo, la plantilla y que el Madrid va a estar en la final", insistió el delantero merengue. Por otra parte, describió el 1-1. "Es estar al rechace, me pareció un poco al gol que metí con España contra Italia en la Nations League. Al final es un gol de estar ahí viviendo la jugada, el bote que le da a Neuer puede hacer que se le escape. Es un grandísimo portero, pero en esos momentos puede pasar cualquier cosa y creo que estuve listo para poder aprovechar ese momento", señaló. Por último, elogió a Carlo Ancelotti. "El míster me ha apoyado mucho a lo largo de la temporada, la verdad es que me ha dado mucho, ha confiado en mí y simplemente palabras de agradecimiento", concluyó Joselu.