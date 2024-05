Joana Sanz estalla públicamente mientras Dani Alves se reencuentra con sus amigos tras su salida de prisión

Mes y medio después de su salida en libertad provisional tras 14 meses en prisión por presunta agresión sexual a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona durante la madrugada del 30 de diciembre de 2022, Dani Alves recupera la sonrisa. Tras varias semanas manteniendo un perfil bajo y saliendo de su casa tan solo para firmar en la Audiencia de la ciudad condal, el futbolista brasileño retoma poco a poco la normalidad coincidiendo con su 41 cumpleaños, que celebró este lunes de una manera muy especial junto a Joana Sanz. Confirmando que su reconciliación es un hecho, la pareja acaba de disfrutar de una romántica escapada Ibiza, como la modelo compartió feliz con sus seguidores en redes sociales. "La vida últimamente: Llega un momento de tu vida en el que estás tan en calma, que nada de lo que sucede a tu alrededor te perturba más" es el mensaje que ha acompañado a su publicación y con el que ha dejado claro lo feliz que está tras darle una nueva oportunidad al brasileño, del que no se ha separado desde que salió de prisión el pasado 25 de marzo. De regreso a Barcelona tras este viaje tan especial, Dani Alves se ha reencontrado con dos íntimos amigos, a los que este miércoles recogía con una gran sonrisa en el aeropuerto acompañado por su inseparable Bruno Brasil. Relajado y con un moderno look con pantalón tipo bombacho en color cámel, camiseta ajustada blanca y maxi gafas de sol, el futbolista y sus invitados ponían rumbo a la mansión que comparte con Joana en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Una visita que coincide con el último estallido de la modelo, que ha publicado una demoledora reflexión tras los ataques recibidos en redes sociales por su romántica escapada con Alves: "Nos tomamos demasiado a la ligera el atacar mediáticamente, insultar a través de una red social o intentar hundir la vida de otra persona simplemente porque tenéis opiniones contrarias. Los que lo hacéis no sois mejores personas que los que asesinan a mano armada. No nos olvidemos que las palabras hacen el mismo daño que empuñar un cuchillo" ha publicado en Instagram. "Poco se habla de la salud mental y poco se trata, además de la gran falta de educación que sufre este país. Es una lástima que los temas de actualidad no sean temas constructivos, que nos fomenten a ser exitosos y mejores personas. Tanto culpo al cuerpo y tanta belleza, pero tanta falta de tratarse psicológicamente" ha añadido, haciendo un alegato por la salud mental con el que deja entrever que las críticas e insultos que ha recibido por su reconciliación con Alves le están pasando factura.