Israel tilda como "muy decepcionante" el anuncio de Biden sobre suspensión del envío de armas si invade Rafá

El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, ha descrito este jueves como "muy decepcionante" el anuncio formulado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre una suspensión del envío de armamento al Ejército israelí en caso de que inicie una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. "Es difícil y muy decepcionante escuchar estas declaraciones de parte de un presidente al que hemos estado agradecidos desde el inicio de la guerra", ha dicho Erdan en declaraciones concedidas a la emisora pública israelí Kan, en referencia a la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "No atribuyo malas intenciones al presidente, pero creo que está bastante claro que cualquier presión o restricciones a Israel, incluso por parte de aliados cercanos que quieren lo mejor para nosotros, son interpretadas por nuestros enemigos, Irán, Hamás y Hezbolá, como algo que les da esperanzas a la hora de lograr sus objetivos", ha argumentado. Así, Erdan ha sostenido que el anuncio de Biden "podría dar ánimos" a "los enemigos del pueblo judío y del Estado de Israel", antes de recalcar que no descarta que Israel expanda su operación en Rafá --tras la toma el martes del lado palestino del paso fronterizo y tras meses de bombardeos-- a pesar del anuncio de Biden. "Son decisiones que el primer ministro (Benjamin Netanyahu) y el gabinete de guerra deberán adoptar. No tengo constancia de que se hayan presentado alternativas a la operación en Rafá que permitan derrocar a Hamás y crear un futuro y un horizonte, incluida desde luego la liberación de los rehenes, sin entrar en Rafá", ha defendido. "Si se limita a Israel la entrada a una zona tan importante y central como Rafá, donde aún están presentes miles de terroristas, rehenes y los líderes de Hamás, ¿cómo exactamente va a lograrse el objetivo de destruir a Hamás?", se ha preguntado el representante permanente de Israel ante la ONU. De esta forma, ha hecho hincapié que las armas enviadas por Estados Unidos "son defensivas". "Israel tendrá que hacer lo que crea necesario para la seguridad de sus ciudadanos", ha dicho, antes de afirmar que "hay muchos en Estados Unidos que creen que (el anuncio de Biden) está relacionado con las elecciones" presidenciales previstas para noviembre de 2024. Por otra parte, ha rechazado los llamamientos a favor de materializar la solución de dos Estados argumentando que "hay un enemigo tan cruel como los nazis, como Estado Islámico, que quiere destruir a Israel en el norte y en el sur". "Irán está disparando misiles. ¿Es momento de limitar las armas a Israel? ¿Es momento de abordar un Estado palestino?", ha cuestionado. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha publicado un breve mensaje en su cuenta en la red social X en el que ha incidido en que "Israel seguirá luchando contra Israel hasta que sea destruido". "No hay una guerra más justa que esta", ha sostenido, sin hacer referencia directa a las palabras del presidente de Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Patrimonio, el ultraderechista Amichai Eliyahu, ha trazado un paralelismo entre el anuncio de Biden y la política de apaciguamiento encabezada por Neville Chamberlain en Reino Unido frente a la Alemania nazi antes del estallido de la Segunda Guerra mundial. "Biden podría ser (Winston) Churchill, pero está eligiendo ser Chamberlain. Elige la deshonra y tendrá tanto deshonra como guerra", ha dicho en su cuenta en la red social X, citando de esta forma una famosa crítica vertida por Churchill contra el que fuera su predecesor en el cargo. CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN AL GOBIERNO A las reacciones al anuncio de Biden se ha sumado el líder opositor israelí, Yair Lapid, quien ha dicho en declaraciones concedidas a la emisora israelí Radio 103FM que las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca derivan de "la fallida gestión del Gobierno de Israel". Lapid ha reseñado que el Gobierno encabezado por Netanyahu "trasladó las disputas a la esfera pública". "El fracaso de que esto haya pasado a ser un desacuerdo público en periodo de guerra es totalmente responsabilidad del Gobierno", ha añadido, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. "El primer ministro, un minuto después de que los estadounidenses nos dieran 14.000 millones de dólares (cerca de 13.037 millones de euros), dice durante el Día de Recuerdo del Holocausto en Yad Vashem que 'si Israel tiene que estar solo, estará solo'. Los estadounidenses se ofendieron", ha zanjado el líder del partido opositor Yesh Atid. EL ANUNCIO DE BIDEN Biden afirmó el miércoles por primera vez que dejará de enviar armamento a Israel en caso de que inicie una incursión a gran escala en Rafá, donde se refugian más de 1,4 millones de palestinos, la mayoría de ellos desplazados desde otros puntos del enclave tras más de siete meses de ofensiva, al considerar que podría utilizarse para matar a civiles. El presidente de Estados Unidos ha sostenido que ha dejado "claro" que "si (las tropas israelíes) entran en Rafá", no les proporcionará las armas que "se han utilizado históricamente para tratar con el problema" en Rafá, como armas y proyectiles de artillería en su lucha contra Hamás. "Los civiles han muerto en Gaza como consecuencia de esas bombas y otras formas en que atacan los núcleos de población", afirmó en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense CNN, haciendo referencia a la paralización del envío de 3.500 bombas por su impacto entre la población local. No obstante, el mandatario aseguró que, mientras que algunos envíos se interrumpirán en caso de que comience la invasión en esta zona del enclave palestino y ante la falta de un plan para los civiles, continuará proporcionando armas defensivas a Israel, incluido el sistema de defensa antiaérea. En los últimos días, la Administración Biden ha confirmado que había paralizado el envío de un paquete de municiones a Israel debido a la toma del lado palestino del cruce fronterizo de Rafá, si bien había subrayado que seguirán "haciendo lo necesario para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse".