Israel dice que Turquía retira parte de sus restricciones comerciales y Ankara lo niega

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, se ha burlado este jueves del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, después de que hayan salido a la luz informaciones sobre la supuesta retirada de parte de las restricciones comerciales impuestas por Turquía contra Israel, unas declaraciones que han sido negadas por las autoridades turcas. "Erdogan ha retirado y suspendido muchas de las restricciones comerciales, y la lección es clara: no debemos ceder ante las amenazas de un dictador, debemos crear alternativas y no depender", ha señalado Katz, que ha llamado al presidente turco "el hombre de los Hermanos Musulmanes". Así, Katz se ha reído de la supuesta interrupción de todas las relaciones comerciales con Israel anunciada hace una semana por el Gobierno turco en represalia por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 34.900 personas. Sus palabras llegan después de que varias fuentes cercanas al asunto indicaran que parte de estas restricciones han sido revertidas y aseguraran que las exportaciones a Israel continúan, al menos de forma temporal, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'. Sin embargo, el ministro de Comercio turco, Omer Bolat, ha aseverado que las declaraciones de Katz son "absolutamente ficticias" y "no tiene nada que ver con la realidad". "Respaldamos la decisión que hemos tomado como Gobierno respecto al comercio con Israel", ha dicho en un mensaje difundido a través de redes sociales. En este sentido, ha afirmado que esta decisión "sigue siendo válida" y ha manifestado que "la medida estará vigente hasta que se cumplan las condiciones para que los ataques de Israel contra Gaza lleguen a su fin y se logre un alto el fuego permanente y una entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria".