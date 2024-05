El primer ministro de Irlanda defiende que hay un "plan claro" para reconocer Palestina aunque no pone fecha

El primer ministro de Irlanda, Simon Harris, ha afirmado que comparte con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un "plan claro" para reconocer el Estado palestino, aunque ha evitado aclarar cuándo terminarán dando el paso sus respectivas administraciones. Harris ha asegurado que ni él ni Sánchez quieren especificar la fecha exacta, después de que la televisión pública irlandesa RTE apuntase como posibilidad el próximo 21 de mayo. Ha recordado no obstante que ambos tienen comunicación constante y esta misma semana hablaron por teléfono. "No hay un mal momento para hacer lo correcto y lo correcto ahora mismo es reconocer el Estado de Palestina", ha defendido Harris, en una comparecencia pública en la que se ha mostrado confiado en que este paso ayudará a avanzar hacia la "solución de dos Estados" entre israelíes y palestinos. "No puedes decir que crees en una solución de dos Estados y no reconocer que hay dos Estados", ha añadido, para acto seguido subrayar que Irlanda, "por supuesto", también reconoce a Israel. Ahora, quiere dotar a Palestina del mismo rango, en un movimiento que espera coordinar con otros países europeos. Irlanda suscribió en marzo un comunicado junto a España, Eslovenia y Malta en el que estos cuatro países se comprometían a reconocer a Palestina. No hablaban de plazos --apuntaban que lo harían cuando "se den las circunstancias adecuadas"--, pero los contactos se han acelerado en estos últimos días. Harris ya afirmó tras su última llamada con Sánchez en que sería "en breve", mientras que el Gobierno esloveno ha iniciado este jueves los trámites formales para avanzar en el reconocimiento, que en el caso de Eslovenia dependería en última instancia del visto bueno del Parlamento.