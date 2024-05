El presidente israelí critica a Ben Gvir por su mensaje "insultante" a Biden, "un gran amigo de Israel"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha criticado este jueves al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, por afirmar que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "ama" al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al tiempo que ha recalcado que el inquilino de la Casa Blanca es "un gran amigo de Israel". Herzog ha rechazado las críticas "irresponsables e insultantes" contra Biden tras su anuncio sobre una suspensión del envío de armamento al Ejército israelí en caso de que inicie una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Durante una ceremonia en honor a la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el mandatario que "es importante afirmar que incluso cuando hay desacuerdos y momentos de decepción entre amigos y aliados, las disputas deben resolverse de cierta manera". "Depende de todos nosotros evitar afirmaciones y 'tuits' infundados, irresponsables e insultantes que dañen la seguridad nacional y los intereses del Estado de Israel", ha manifestado, antes de describir a Washington como "el mayor aliado" del país, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'. "Me gustaría dar las gracias al presidente Biden, quien es un gran amigo del Estado de Israel y quien lo ha demostrado desde el primer día de la guerra", ha zanjado, en referencia al conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Biden afirmó el miércoles por primera vez que dejará de enviar armamento a Israel en caso de que inicie una incursión a gran escala en Rafá, donde se refugian más de 1,4 millones de palestinos, la mayoría de ellos desplazados desde otros puntos del enclave tras más de siete meses de ofensiva, al considerar que podría utilizarse para matar a civiles. La ofensiva, lanzada por Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, se ha saldado hasta ahora con más de 34.900 muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista palestino. Asimismo, más de 480 palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.