El papa presenta la bula de convocatoria del Jubileo de 2025 dedicado a la Esperanza

Ciudad del Vaticano, 9 may (EFE).- El papa Francisco presentó hoy en una ceremonia en el atrio de la basílica de San Pedro la bula 'Spes non confundits' (La esperanza no defrauda), el documento con el que ha convocado, de manera oficial, el Jubileo de 2025, en el que invita a realizar gestos de esperanza.

La presentación tuvo lugar frente a la Puerta Santa, que se abrirá para que accedan los peregrinos el 24 de diciembre y allí hizo entrega de una copia de dicha bula a los arciprestes de las cuatro basílicas vaticanas en Roma y a los representantes de la Iglesia en el mundo.

Acto seguido, el llamado protonotario Apostólico, Leonardo Sapienza, procedió a leer ante el pontífice algunos de los extractos de este documento papal con el que queda oficialmente convocado el que es el primer Año Santo ordinario tras el 'Jubileo de la Misericordia' que convocó en 2015. EFE

ccg/vh