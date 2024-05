El Barça se atasca y se queda sin Final Four (59-63)

El Barça perdió este miércoles el quinto y definitivo partido de la serie de los 'Playoffs' de la Euroliga frente a Olympiacos (59-63) en un Palau Blaugrana que deja de ser un fortín inexpugnable en este tipo de duelo, con un Barça que dominó casi todo el partido pero que se atascó en el peor momento, en un último cuarto donde Olympiacos despegó para confirmar la remontada y sellar el billete a la Final Four. No estará el Barça en Berlín, en la lucha por el título, pese a que Olympiacos no se puso por delante hasta los últimos 5 minutos del partido. Era el momento caliente y Olympiacos tuvo más sangre fría y más cabeza, aprovechando un ritmo lento en el que están cómodos para tumbar a un Barça que, de terminar el duelo en el minuto 35, hubiera ido al Uber Arena. Por contra, será el Olympiacos del extécnico blaugrana Georgios Bartzokas quien intente luchar por esta Euroliga. No habrá Clásico en semifinales sino un Real Madrid-Olympiacos al consumarse la peor de las noticias para el Barça, que entró al duelo a morder y estuvo bien en defensa pero fatal en ataque, pagándolo demasiado caro; quedándose sin Final Four.