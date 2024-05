Díaz alerta de que la OPA de BBVA va contra los intereses de España y pide a Economía que la "pare"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido este jueves de que la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil lanzada por BBVA sobre el 100% del Banco Sabadell es una operación "contraria a los intereses de España" y ha instado al Ministerio de Economía a frenar la operación. "Destruiría mucho empleo, provocaría exclusión financiera y más oligopolio", ha alertado Díaz en sus redes sociales. La vicepresidenta segunda ha resaltado además que esta operación supondría "liquidar al Sabadell en beneficio sólo de los fondos de inversión extranjeros que son propietarios del BBVA". Posteriormente, en declaraciones a la prensa a su llegada a una conferencia organizada por su Ministerio sobre la Europa social, la vicepresidenta ha desvelado que hace ya "bastantes días" remitió una carta al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, instando a la paralización de esta operación. En su opinión, no sólo supondría la "liquidación" del Banco Sabadell, sino también un "elevadísimo riesgo de concentración bancaria". "Nos encontramos en una posición de riesgo sistémico, pero además tendría un fortísimo impacto en términos de empleo en nuestro país", ha añadido Díaz. La vicepresidenta segunda ha defendido además que esto también tiene que ver con la soberanía nacional, frente a los fondos de inversión extranjeros que operan en España. "Se trata de dar tranquilidad y serenidad a una economía española y una sociedad española que necesita cierta calma. Y aquí la operación también tiene que ver con la soberanía de nuestro país. Por tanto, soy contundente, llevo días diciéndolo, hay que parar esta OPA y, desde luego, defender un modelo de banca que no tiene nada que ver con lo que hoy estamos viendo. Esta operación tiene que ver con los beneficios y los intereses de los grandes inversores de los fondos de inversión y nada más. Nada que ver con servicios financieros de buena calidad", ha aseverado. Díaz ha asegurado que el modelo de banca que tenga España "es clave" para poder financiar el modelo productivo, las empresas, las industrias y la propia vida de los trabajadores. Por su parte, el portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlo Martín, ha subrayado en su cuenta de 'X', antes Twitter, que esta OPA "empeorará el servicio bancario para los clientes" y "aumentará el riesgo para el contribuyente, pues la entidad resultante será demasiado grande para dejarla caer". LA CNMC "DEBE Y TIENE" QUE ACTUAR Por su parte, fuentes de Sumar en el Gobierno han aseverado que la OPA es un movimiento de concentración bancaria que "liquidaría en la práctica el Banco Sabadell" y, si nadie lo remedia, tendría unos efectos "muy perniciosos" en la economía española por perjudicar "y mucho" el empleo y la economía de las familias generando "aún más oligopolio y exclusión financiera". En este sentido, la formación liderada por Yolanda Díaz ha incidido en que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) "debe y tiene" que actuar en la operación, ya que es la competente para poner límites a esta operación como supervisor de este país. "No podemos dejar al albur de los mercados financieros y de los inversores extranjeros nuestros intereses estratégicos", dicen estas fuentes, que alertan a su vez que de materializarse la operación España tendría la concentración bancaria más elevada de la UE y esto podría vulnerar las normas de un mercado competitivo.