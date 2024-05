De Ligt: "Todos sabemos las reglas; si no está claro el fuera de juego, tienes que dejar jugar"

El futbolista neerlandés Matthijs de Ligt, defensa del FC Bayern, ha subrayado que "todos sabemos las reglas" del fútbol y que "si no está claro el fuera de juego, tienes que dejar jugar", en alusión al gol que él mismo marcó este miércoles y no subió al marcador (2-1) frente al Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Champions League. "Lo hemos tenido muy cerca, quedaban 10 minutos para que terminara y ya pasas de ganar a perder en 10 minutos. Es una muy mala noche", declaró De Ligt a Movistar Plus+ en la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu. "Estábamos muy cerca. Por supuesto, ellos han apretado y han presionado. Y el Real Madrid, cuando crees que está muerto, siempre tiene un último aliento. Por eso el Real Madrid ha ganado la Champions 14 veces, eso marca la diferencia", indicó el zaguero neerlandés. Por último, se quejó por el fuera de juego que se señaló en la última jugada del larguísimo tiempo añadido de la segunda mitad. "Creo que todos sabemos las reglas; si no está claro el fuera de juego, tienes que dejar jugar. Y ha sido una vergüenza", lamentó. "Al otro lado, con el gol de Joselu, es casi fuera de juego y el árbitro deja seguir jugando. ¿Por qué no con nosotros? Creo que es increíble", añadió De Ligt. "Es fácil hablar del árbitro, pero al final lo han merecido", concluyó el central del Bayern.