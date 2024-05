Condenado a un año de prisión el ex primer ministro de Fiyi Frank Bainimarama

El ex primer ministro de Fiyi Frank Bainimarama ha sido condenado a un año de prisión por intentar revertir el curso de la justicia después de haber sido declarado culpable de anular durante su mandato una investigación policial sobre corrupción en una universidad. El presidente en funciones del Tribunal Supremo fiyiano, Salesi Temo, ha tomado la decisión en un caso en el que también ha condenado a dos años de cárcel a su principal aliado y ex jefe de la Policía, Sitiveni Qiliho, declarado culpable de abuso de poder, informa el periódico 'Fiji Village'. Ambos han sido escoltados esposados para ser llevados a prisión después de pasar unos minutos con miembros de sus familias, a los que se les ha visto llorando, en la sala del tribunal. En los alrededores del tribunal, ha habido una fuerte presencia policial por la presencia de simpatizantes del ex jefe de Gobierno. Bainimarama perdió el poder a finales de 2022 después de 16 años de mandato. En 2006, en calidad de jefe de las Fuerzas Armadas dio un golpe de Estado. Tras ocho años en el poder convocó elecciones generales en 2014 en las que se impuso con cerca del 60 por ciento de los votos.