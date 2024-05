Carlo Ancelotti: "Ha pasado otra vez lo que ya ha pasado muchas veces, algo inexplicable"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, calificó de "inexplicable" la remontada de los blancos para jugar la final de la Liga de Campeones, gracias a un "ambiente fantástico" para completar lo que "nadie esperaba", ni siquiera el técnico, que también elogió al presidente del club madridista, Florentino Pérez, como "capitán del barco". "Ha pasado otra vez lo que ha pasado muchas veces, algo inexplicable. Un ambiente fantástico y los jugadores no han parado de creer que se podía. Es la magia de este club con esta competición, sientes algo especial. Teniendo en cuenta que hemos jugado bien, ha sido complicado, hemos tenido la fuerza de no perder al cabeza cuando nos han marcado y poco a poco recuperar el partido", analizó el italiano en rueda de prensa tras el 2-1 sobre el Bayern de Múnich en la vuelta de 'semis'. Una remontada que ha sido "menos complicada" que la del Manchester City de hace dos temporadas, ya que este miércoles "era suficiente empatar para ir a la prórroga". Pero el 1-1 "ha sido un bajón para el Bayern", lo que les aupó para ir a por el segundo. "Gracias a la afición y al club, y sobre todo a los jugadores, han hecho una temporada que nadie esperaba", comentó. "Yo tampoco lo esperaba, no esperaba que esta plantilla hiciera lo que ha hecho. Llegar a la final es un éxito, pase lo que pase. Estoy contando las horas para ir a celebrar a Cibeles, estamos muy felices", agregó el preparador de Reggiolo, que aclaró que no lo esperaba porque han tenido "muchos problemas" en forma de "lesiones". "Nunca nos hemos quejado y el equipo los ha cogido como una oportunidad para mostrar el valor del carácter de esta plantilla", agradeció. "Aquí hay un capitán que se llama Florentino y nosotros somos marineros. Es un fantástico presidente y ha sido capaz de crear esta generación de futbolistas, que ha logrado muchas cosas. El Real Madrid es una familia y un club con una historia y una tradición que pesa. Tenemos suerte de trabajar aquí", elogió al dirigente de la entidad. Sobre el encuentro, Ancelotti tuvo palabras positivas para Joselu, autor del doblete blanco. "Es un reflejo fantástico de lo que es este equipo. Esta plantilla son jugadores que han aportado mucho sin perder la confianza en que podían aportar a su equipo", dijo. "Lo que Vinícius ha aportado en esta semifinal lo pueden hacer muy pocos jugadores. Será protagonista en la final, lo que ha hecho en la semifinal no se ve muchas veces", añadió sobre el delantero brasileño. Finalmente, el italiano abordó la jugada del gol que no ha subido al marcador y que hubiera sido el 2-2, cuando el arbitro ha pitado y no ha dejado acabar la acción. "Pita y nosotros paramos. Este árbitro ha pitado la final del Mundial, es un árbitro de gran nivel. Nosotros nos quejamos del gol anulado a Nacho, porque Kimmich se ha tirado, los dos se estaban agarrando", zanjó.