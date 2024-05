Biden asegura que Trump no aceptará los resultados de las presidenciales si pierde

El presidente de Estados Unidos y precandidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales, Joe Biden, ha asegurado este miércoles que su potencial rival por el Partido Republicano, Donald Trump, no aceptará los resultados de los comicios en el caso de que pierda. "Les prometo que no lo hará, lo cual es peligroso", ha declarado en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense CNN, en la que ha asegurado que los líderes mundiales con los que se reúne le dicen que tiene "que ganar" porque la democracia del país "está en juego". Biden ha mencionado la retórica de Trump durante la campaña electoral de cara a noviembre en la que ha sugerido que derogaría importantes leyes demócratas y que procesaría a sus oponentes políticos. La semana pasada el magnate se mostró reacio a aceptar los resultados. "Si todo es honesto, aceptaría con gusto los resultados. Si no es así, hay que luchar por los derechos del país", declaró Trump en una entrevista en el Milwaukee Journal Sentinel. Uno de los pilares centrales de la campaña del presidente ha sido advertir a los electores de que Trump, cuyos simpatizantes asaltaron el capitolio para intentar detener la certificación de la victoria de Biden en 2021, representa una amenaza para la democracia. Ambos mantienen una reñida pugna por tratar de consolidarse en los sondeos de intención de voto, si bien sigue sin haber apenas distancia entre ellos y todas las hipótesis están abiertas de cara al 5 de noviembre.