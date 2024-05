BBVA asegura que ya hay accionistas "relevantes" de Sabadell interesados en la OPA

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha señalado que ya habido inversores de Banco Sabadell, "algunos relevantes", que han contactado con su entidad para hacerles llegar su interés por la operación de fusión que ha planteado. "Ha habido inversores de Banco Sabadell, algunos relevantes, que sí han contactado con nosotros para hacernos llegar su interés por que se materializara una oferta como la que hemos presentado. Tenían interés en aceptar los términos en la que la hemos presentado", ha respondido ante los medios de comunicación a preguntas de los periodistas. Sin embargo, ha afirmado que el momento para aceptar lo oferta "no es ahora", sino en el periodo de aceptación, que se podría producir en unos seis u ocho meses, tras recabar las autorizaciones necesarias. "Estamos a meses de que eso se produzca y no es el momento de estar contando qué porcentajes hay o no hay en este sentido", ha zanjado. BBVA ofrece a los accionistas de Sabadell un canje de un título nuevo por cada 4,83 de Sabadell, la misma oferta que había propuesto la semana pasada al consejo de administración de la entidad catalana y que esta rechazó el pasado lunes. De esta forma, se mantiene la prima del 30% sobre el precio de cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril, del 42% sobre las cotizaciones medias ponderadas del último mes y del 50% sobre las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses. El precio equivalente de la contraprestación en efectivo es de 2,12 euros por acción de la entidad de origen catalán. Además, los accionistas de Banco Sabadell tendrían un 16% de participación en la entidad resultante y se crearía una doble sede operativa en España: una en el centro corporativo de Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la otra en Ciudad BBVA, en Madrid.