Banco Sabadell reitera su rechazo a la OPA presentada por BBVA

Banco Sabadell ha reiterado su rechazo a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de carácter hostil formulada por BBVA sobre el 100% de sus acciones, idéntica a la propuesta presentada hace una semana, y se ha remitido a su comunicación del lunes, cuando descartaba la operación por considerar que "infravalora significativamente" el proyecto de Sabadell y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente. Así, fuentes del banco de origen catalán informaron a Europa Press de que se remiten a lo comunicado el pasado día 6, cuando el consejo de administración rechazaró de forma tajante la oferta que BBVA para fusionar ambas entidades al considerar que el Banco Sabadell generará más valor en solitario. "El consejo confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en sus objetivos financieros y es de la opinión de que su estrategia como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas", destacó entonces la entidad, cuyo máximo órgano de gobierno se reunió el lunes para evaluar la propuesta de BBVA, la cual tachó de "no solicitada, indicativa y condicionada". En ese momento afirmó que la caída "significativa" y la volatilidad en el precio de la acción de BBVA en los últimos días generaba una "incertidumbre adicional" sobre el valor de la propuesta. Tras analizar "en detalle" la propuesta, el consejo, al que acudieron también representantes de Goldman Sachs y Morgan Stanley como asesores financieros y Uría Menéndez Abogados como asesor jurídico, concluyó que la oferta de BBVA "no satisface" el interés de Sabadell y de sus accionistas y, por tanto, ha rechazado la propuesta de BBVA. El consejo consideró entonces que el rechazo, además, está "alineado" con el interés de los clientes y empleados de Sabadell, y reiteró su compromiso de distribuir a los accionistas, de manera recurrente, cualquier exceso de capital por encima del 13% de ratio de capital CET1, en línea con su estrategia de crear valor para el accionista, respaldada por el plan de negocio del banco y por la sólida generación de capital. Sabadell estimó entonces que el exceso de capital que generará en 2024 y 2025, junto con los dividendos recurrentes de este período, de acuerdo con un cumplimiento "satisfactorio" del plan de negocio actual, ascenderá a 2.400 millones de euros, parte de cual puede estar sujeto a aprobación del supervisor. No es la primera vez que ambos bancos tienen esta operación sobre la mesa. Ya en 2020, BBVA y Sabadell estudiaron una fusión, aunque finalmente la acabaron desestimando porque no alcanzaron un acuerdo sobre la ecuación de canje de las acciones. OPA DE BBVA Tras el rechazo a una propuesta "no deseada", BBVA ha optado por formular una OPA de carácter hostil sobre el 100% del Sabadell en la que propone un canje de una acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell, con una prima del 30% sobre el valor al que cotizaba Sabadell el lunes 29 de abril. Esta oferta supone valorar a Sabadell en unos 11.000 millones de euros, A su vez, implica elevar a 2,2 euros el valor de la acción en Sabadell. Siguiendo este canje, BBVA estaba dispuesto a realizar una emisión de acciones de 1.126 millones de euros, que representa un 20% de su capitalización bursátil.