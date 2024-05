Agenda Informativa de Europa Press para el 9 de mayo ( 2 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este jueves, 9 de mayo, por EUROPA PRESS, agrupadas en la sección de Autonomías, Economía-Laboral y Turismo: ECONOMÍA-LABORAL -- En Madrid, Chile Summit Europa 2024. Clausura a cargo del presidente de CEOE, Antonio Garamendi. En la sede de la CEOE. -- 09.00 horas: En Madrid, el presidente de Hispasat, Pedro Duque, participa en los Desayunos Esade, donde ofrecerá sus perspectivas sobre cómo la innovación se ha convertido en un impulsor clave del progreso. Campus Esade en Calle Mateo Inurria, 27. -- 09.15 horas: En Madrid, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, interviene en el 'V Foro Expansión'. El foro tiene lugar los días 8 y 9 de mayo en el Parador de Alcalá de Henares. También disponible la posibilidad de seguirlo por streaming. -- 09.30 horas: En Madrid, aPPA celebra el V Congreso Nacional de Autoconsumo. Participan, entre otros, el presidente de APPA Renovables, Santiago Gómez; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y miembros directivos de empresas del sector. Hotel Meliá Avenida América. . -- 09.35 horas: En Madrid, se celebra la segunda sesión de la 29ª edición de su Congreso AECOC de Estrategia Comercial y Marketing en la que se presentará estudio de las demandas del comprador en el contexto actual y hablarán, entre otros, Marta González, directora general de Unilever España, y el consejero delegado de Clarel, José María Giménez, en el Teatro Goya Multiespacio (c/Sepúlveda, 3-5) . -- 10.00 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, participa en la séptima edición del Ametic Artificial Intelligence Summit. Auditorio Torre Foster, Paseo de la Castellana, 259-A (Madrid). -- 10.00 horas: En Madrid, el Observatorio Confederal de Negociación Colectiva, uno de los centros de análisis de la Fundación 1º de Mayo, presenta un informe en el que analiza la regulación de las retribuciones en la negociación colectiva. La jornada será inaugurada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo. En la sede del CES, calle Huertas, 73. -- 10.00 horas: En Online, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, participa en la jornada virtual 'Coyuntura presupuestaria: situación y perspectivas', organizada por Funcas. Se puede seguir el evento en directo desde el canal de Funcas en Youtube. -- 10.00 horas: En Madrid, Kantar presenta de forma 'online' el informe anual 'Radar de la Innovación 2023', en la que se abordará el estado de la innovación del Gran Consumo en España este último año. -- 10.30 horas: En Madrid, Cepyme celebra una jornada sobre el 'Nuevo escenario financiero de la pyme', en la sede de CESCE (C/ Velázquez, 74, Auditorio). El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, inaugurará la jornada, pero previamente atenderá a los medios (aprox. 10.45h). -- 10.30 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recibe a la ministra de Economía y Planificación de Túnez, Feriel Ouerghi, en la sede del Ministerio; a las 12.30 horas, participa en el 'V Foro Internacional Expansión', en el Parador de Alcalá de Henares (Madrid); a las 15.00 horas, interviene en el 'Global Summit of Women 2024', 'Doing business with Spain', en el Hotel Riu Plaza España; a las 16.30 horas, mantiene un diálogo con el ex primer ministro de Italia y presidente del Instituto Jacques Delors, Enrico Letta, organizado por el Real Instituto Elcano, en la sede del Real Instituto Elcano (C/ Príncipe de Vergara, 51). -- 10.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reúne en una conferencia de alto nivel a ministros de Trabajo europeos, eurodiputados y expertos para analizar las políticas presentes y futuras en materia laboral de la Unión Europea. En Palacio de Zurbano, calle Zurbano 7. -- 11.30 horas: En Madrid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mantiene una reunión con el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, en la sede del Ministerio; a las 13.00 horas, se reúne con el embajador de Eslovaquia en España, Juraj Tomaga, en la sede del Ministerio. -- 13.00 horas: En Madrid, Natixis IM presenta su barómetro de carteras españolas y tendencias de inversión 2024. En la sede Natixis IM (Serrano, 90). -- 14.15 horas: En Madrid, almuerzo-debate con el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, con motivo de la celebración del día de Europa, en el que se conmemora el pronunciamiento en 1950 de la Declaración de Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, celebrando la paz y la unidad en Europa. Desde las 14:15h, en Hotel Hyatt Regency Hesperia -- 20.00 horas: En Madrid, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene en los 'Premios AVS a las Buenas Prácticas 2024', otorgado por los Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, en La Casa de la Arquitectura. Paseo de la Castellana, 67. TURISMO -- 12.00 horas: Junta General Ordinaria de Accionistas de Meliá Hotels International en el Centro de Convenciones del Hotel Victoria Gran Meliá en Palma (Mallorca). -- 16.30 horas: En Madrid, Great Place To Work organiza la jornada 'Horizontes Turísticos' para analizar los retos y desafíos del sector turístico en el Hotel Petit Palace Alfonso XII (Calle Alfonso XII, 18).