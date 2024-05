Acosta cree que Le Mans se adapta a sus características de pilotaje

Le Mans (Francia), 9 may (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) ha señalado que el de Le Mans es "un circuito que se adapta un poco a las características que tengo yo de pilotaje, de ir un poco más cerrado en las curvas, cambios de dirección rápidos y tal".

"Ha sido un circuito en el que he ido siempre rápido desde que vine la primera vez en Moto3, siempre la he liado, pero siendo competitivo todo el fin de semana, conseguí aquí mi primera 'pole' de Moto2, fue la primera carrera de Moto2 en la que estuve liderando...", recuerda Acosta.

Y sobre la caída que sufrió en Jerez, no la consideró la más fuerte: "me caí un año en América en la recta y me pegué una hostia de puta madre. ¡Ahí sí que me hice daño!".

"La caída de Jerez no fue tan fuerte, porque no me clavé en la grava, no me hice daño de verdad, sólo que me levanté un poco aturdido, me dieron en la boca las piedras, me dolían los dedos como si me hubieran cortado las manos, pero no fue tan fuerte como pareció", insistió Acosta.

"Sólo que en Jerez los muros están muy cerca, no se pueden poner más escapatorias porque enganchas con la curva 13, es verdad que el circuito está muy bien para cómo me caí, pues Augusto se cayó allí en el test y acabó peor que yo. No ha sido la más fuerte que he tenido", recalcó.

De la nueva reglamentación de 2027 explicó que "si un ingeniero quiere sacar potencia la va a sacar, ésta no es una cuestión que tengo de más cilindrada y la moto corre más, estoy a favor de que hayan quitado los dispositivos, creo que tendrían que haber quitado toda la aerodinámica, quitar todo y que volvieran a ser las motos sin alas de hace diez años, las que hay en Superbike, porque al final lo que han hecho ha sido minimizar la distancia, y si sólo haces eso siempre dejas la opción a que se invente". EFE

JLL