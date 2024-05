Zelenski condena un ataque "masivo" de Rusia con "más de 50 misiles y drones" y tilda de "nazi" a Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado este miércoles un ataque "masivo" por parte del Ejército ruso con "más de 50 misiles y 20 drones kamikaze" contra varias provincias del país y ha tildado de "nazi" al presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Ataque masivo con misiles por parte del nazi de Putin en el Día de Conmemoración de la Victoria sobre el Nazismo en la Segunda Guerra Mundial", ha dicho Zelenski, quien ha dicho que los objetivos fueron "infraestructuras" en Kiev y otras seis provincias del país. "El mundo debe entender claramente quién es quién. El mundo no tiene derecho a dar otra oportunidad al nazismo", ha subrayado en su cuenta en Telegram, antes de recalcar que "todos los servicios trabajan sobre el terreno para eliminar las consecuencias del terrorismo". Zelenski ha dicho además que la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022 está causando "los mismos horrores" que los cometidos por la Alemania nazi en el país durante la Segunda Guerra Mundial, antes de recalcar que son "los crímenes de los mismos monstruos". "Hace 80 años, millones de ucranianos lucharon para derrotar para siempre al nazismo, pero hoy los ucranianos hacen frente de nuevo al mal, que ha vuelto a emerger, ha vuelto y quiere destruirnos de nuevo", ha dicho durante un discurso con motivo del Día de Conmemoración de la Victoria sobre el Nazismo en la II Guerra Mundial, que Ucrania celebra desde 2023 el 8 de mayo, igual que la Unión Europea (UE), en lugar del 9 de mayo, como hace Rusia. "Es un ejército de demonios que mata, tortura y borra ciudades y pueblos pacíficos de la faz de la Tierra. Este mal se llama fascismo ruso, o FR para abreviar", ha sostenido, trazando un paralelismo con las siglas del nombre oficial de Rusia, la Federación Rusa. Así, ha recalcado que lo que ocurre en Ucrania "es conocido en todos los puntos del mundo con la misma palabra: infierno". "Cuando localidades enteras son incendiadas, cuando hay ejecuciones en masa, cuando se pone a la gente contra una pared con los ojos vendados para ser asesinados, en todos los lugares del mundo se conoce con una palabra: nazismo. Si no es nazismo, ¿qué es?", se ha preguntado. "Todo el mundo sabe la historia y recuerda cómo luchar contra el nazismo. Se hace con la humanidad unida para hacer frente a Hitler, no comprándole petróleo o yendo a su toma de posesión", ha defendido, en referencia al acto oficial celebrado el martes en Moscú, en el que Putin juró el cargo para un nuevo mandato. RUSIA BUSCA "REPETIR EL MISMO ESCENARIO QUE HITLER" En esta línea, ha dicho que "la visión" de Putin es "forzar a todos los que quieren vivir en libertad a esconderse en un sótano". "Enviar al sótano a una localidad, luego a otra, luego a todo Ucrania y, finalmente, a todo el mundo". "Son sólo etapas de su mórbido plan para encarcelar la libertad en un ghetto, en un campo de concentración llamado 'mundo ruso' y exportar el principal bien ruso: el alambre de espino". Zelenski ha reiterado que Moscú busca "repetir el mismo escenario que creó Hitler hace 80 años: absorber tierras de otros paso a paso, comprobando la reacción del mundo". "Cuando la reacción es cobarde, los nazis siguen adelante. Apelaciones, resoluciones y medias sanciones no los detienen. La única pregunta que preocupa a Putin hoy es: ¿Quién va después?", ha argüido. En esta línea, ha abundado en que "Rusia ha aprobado una lista de Estados que no pueden sentirse seguros y a los que llama 'Estados hostiles'" y ha agregado que "coincide casi en su totalidad con la lista de Estado de la coalición contra Hitler". "Los que derrotaron el nazismo son los enemigos de la Rusia moderna", ha criticado. "El mundo no vi la amenaza. El mundo durmió durante el resurgimiento del nazismo: a las 5.00 horas del 24 de febrero de 2022", ha explicado, en referencia al inicio de la invasión de Ucrania. "A día de hoy, todos los que recuerdan la Segunda Guerra Mundial y han sobrevivido hasta este día están experimentando un 'déjà vu'". "A día de hoy, las ideas de Hitler son pronunciadas en ruso. Los crímenes nazis son cometidos bajo la bandera rusa. La diferencia es meramente formal", ha manifestado. "Si el Kremlin actual se parece en todo al Tercer Reich, su fin debe ser idéntico y tener lugar en el nuevo Nuremberg, en la ciudad de La Haya", ha afirmado. Zelenski ha insistido en que "al igual que en 1945, esto sólo puede lograrse a través de un mundo libre unido". "El mundo puede tener a los nazis de Moscú a través de acciones, no palabras, y evitar que el nuevo mal se propague por todo el continente europeo y, por ello, a todo el mundo".