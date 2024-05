Una diputada 'tory' se pasa a los laboristas por las "promesas rotas" de Sunak

La diputada británica Natalie Elphicke, hasta ahora en las filas del Partido Conservador, ha anunciado este miércoles su salto a la bancada laborista, según ella como respuesta a las "promesas rotas" del Gobierno de Rishi Sunak, al que ve "cansado y caótico". Elphicke, elegida por Dover para la Cámara de los Comunes, se ha cambiado literalmente de banco justo antes del inicio de la sesión de control al Gobierno. "He estudiado con calma esta decisión, (pero) el cambio ha sido drástico y no se puede ignorar", ha explicado, según la BBC. El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, aprovechado la sesión para darle la bienvenida, menos de dos semanas después de que otro diputado, Dan Poulter, también desertase a las filas opositoras. Los conservadores tienen una mayoría holgada, por lo que 'a priori' no afecta a tramitaciones parlamentarias. Starmer ha preguntado qué sentido tiene que el "fallido" Ejecutivo de Sunak siga gobernando, mientras que el primer ministro ha acusado a la oposición de no ser claros en sus políticas. En este sentido, Sunak ha alegado que los ciudadanos valorarán las políticas de los dos grandes partidos cuando acudan a votar en las elecciones generales, para las que todavía no hay fecha. Parte de las críticas de Starmer han ido dirigidas a la política migratoria actual, bajo el argumento de que no están logrando reducir el flujo en el canal de la Mancha --ya son más de 2.000 los migrantes que han llegado al sur de Inglaterra en lo que va de año, pese a la adopción de un plan de deportaciones a Ruanda--. "En lo referente al control de fronteras, hay una diferencia crucial. Nosotros queremos asegurar las fronteras, él busca que haya fronteras abiertas", ha respondido Sunak, que ha alegado que desde su llegada a Downing Street se ha reducido la cifra de inmigrantes en alrededor de un tercio.