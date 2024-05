Sydney Sweeney protagonizará una película sobre la boxeadora Christy Martin

Nueva York, 8 may (EFE).- La actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida por su interpretación en las series 'Euphoria' y 'The White Lotus', encarnará a la boxeadora Christy Martin en un biopic dirigido por el cineasta australiano David Michôd ('Animal Kingdom'), informó este miércoles el medio especializado Deadline.

Este nuevo filme, aún sin título, versará sobre el lado más personal del camino de Martin -activa desde 1989 hasta 20212- hasta convertirse en una de las púgiles más populares en la década de los noventa, llegando incluso a ostentar los títulos de peso wélter y superwélter.

Además, bajo la representación de Jim Martin, que luego sería su marido, Christy Martin se convirtió en la primera mujer en aparecer en una portada de la revista Sports Illustrated y en firmar un contrato con el promotor Don King.

La cinta se suma a la lista de proyectos recientes de Sweeney, que acaba de protagonizar la comedia romántica 'Anyone But You' y la película de terror 'Immacualate', demostrando su gran versatilidad en la gran pantalla.

"Practiqué grappling y kickboxing entre los 12 y los 19 años. Tenía muchas ganas de volver al ring, entrenar y transformar mi cuerpo. La historia de Christy no es ligera, es física y emocionalmente exigente (...) pero me encanta ponerme retos", dijo la actriz a Deadline.

Por su parte, Michôd, quien también habló con el medio, expresó que llevaba un tiempo deseando hacer una película sobre "mujeres con una gran energía en su interior" y que reparó en el "potencial" de la historia de Christy en cuanto la descubrió.

El filme cuenta con la colaboración de la propia Christy Martin dando forma a la historia, con un guion de Mirrah Foulkes ('Judy & Punch') y producción de Black Bear, que tratará de buscar distribuidores internacionales en la 77 edición del Festival Internacional de Cannes, prevista para los próximos días entre el 14 y el 25 de mayo. EFE

gac/fjo