Si Europa no aumenta producción de armas, estará en el punto de mira de Rusia, dice Kiev

Roma, 8 may (EFE).- Ucrania no puede ganar la guerra por falta de munición y si Europa no aumenta la producción de armamento para ayudar a Kiev, se situará "en el punto de mira de Rusia", según el subjefe de la Inteligencia militar ucraniana, el general Vadym Skibitsky.

"¿La principal incógnita de esta guerra? Son los socios europeos. Si no encuentran una manera de aumentar la producción de armas para apoyar a Ucrania, se encontrarán en el punto de mira de Rusia", explica en una entrevista publicada este miércoles en el diario italiano "Corriere della sera".

Según Skibitsky, "actualmente, Ucrania no puede ganar sobre el terreno por la falta de municiones, hombres y aviación táctica. Incluso con la ayuda del Congreso de EE.UU, difícilmente podremos igualarnos con Rusia en cuanto a munición de artillería. Y en esto es en lo que debemos centrarnos ahora, para evitar que el enemigo tome ventaja".

El responsable militar asegura que "Ucrania ya ha recibido varios envíos urgentes, pero podrían producirse retrasos en los envíos posteriores".

"El domingo pasado llegó un lote de misiles antitanque y de proyectiles de artillería de 155 mm, tan necesarios, que escasean en todo el mundo. El segundo llegó el lunes pasado. Ha habido una nueva entrega de misiles interceptores para los sistemas Patriot en Polonia desde España. Pronto estarán en el frente ucraniano".

Aunque "no pueden igualar las reservas rusas de proyectiles o proporcionar una protección eficaz contra las bombas teledirigidas y de baja tecnología con las que Rusia ataca a Ucrania casi todos los días", dice, antes de añadir que "la producción militar rusa ha aumentado, pero no podrá alcanzar su máximo hasta principios de 2026. Faltan materias primas e ingenieros".

"Actualmente Moscú posee alrededor de 270 misiles de crucero Iskander y produce hasta 40 al mes. También tiene 40 misiles antiaéreos hipersónicos Zircon, con una tasa de producción de hasta 10 al mes. A ellos hay que añadir 400 misiles de crucero Onyx/Onyx-M", explica.

El general destaca además que "las fábricas de Corea del Norte están trabajando a pleno rendimiento produciendo armas y municiones para Rusia. Desde septiembre, Pyongyang ha enviado a Rusia unos 10.000 contenedores de armas. Son los mismos que contenían los misiles utilizados para bombardear a los civiles en Jarkov".

Para Kiev "el problema principal es que nuestros aliados tienen dificultades para mantener el ritmo de producción de armas. Pueden pasar incluso meses antes de que en el campo de batalla lleguen ayudas suficientes para reforzar nuestras defensas" y explica que "la transferencia de los equipos de defensa aérea (Patriot, NASAMS, Avenger y VAMPIRE) requiere de 119 a 177 días".

"Ahora la prioridad es el suministro de proyectiles para recuperar terreno en las rutas de Donetsk, Zaporizhia y Lugansk. La segunda son los F-16 para contrarrestar la superioridad aérea rusa. La tercera es que los aliados trabajen en Ucrania para la formación, las operaciones de ingeniería y el asesoramiento. Esto es lo necesario ahora", afirma.

Y sobre la defensa del bastión de Chásiv Yar, Skibitsky subraya la preocupación de Kiev, porque "al igual que Avdiivka y antes que Bajmut", la ocupación es "solo cuestión de tiempo y "su pérdida abre el camino (a Rusia) hacia las últimas grandes ciudades de Donetsk". EFE

mr/ig