Saiz apela a la "corresponsabilidad" de las CCAA y pide no cargar al IMV el "objetivo compartido de la inclusión"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apelado este miércoles a la "corresponsabilidad" de las comunidades autónomas y ha pedido no cargar al Ingreso Mínimo Vital (IMV) el "objetivo compartido de la inclusión". "Ha habido una reflexión también apelando a la corresponsabilidad. No podemos cargar al Ingreso Mínimo Vital la responsabilidad de ese objetivo compartido de la inclusión", ha asegurado en declaraciones a los medios tras presidir la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital, en el que están representadas las autonomías y los municipios, además del Ejecutivo. La Comisión ha tenido lugar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y han asistido los representantes de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Asimismo, Saiz ha precisado que en la reunión ha destacado la "satisfacción" y se ha puesto en valor la "importancia" de haber puesto en marcha el IMV, "evitando que más de dos millones de personas cayeran en la pobreza". Además, ha indicado que la Comisión ha compartido que el IMV "no solamente es una prestación". "Hemos compartido que para erradicar la pobreza no solamente es necesario, sí que es necesaria una prestación, pero no solamente es necesaria una prestación, y por eso el Ingreso Mínimo Vital es una política", ha apuntado. Igualmente, la ministra ha añadido que ha sido una "satisfacción" comprobar el "éxito" del laboratorio de políticas sociales impulsado desde el Ministerio y ha dicho que el mensaje unánime por parte de los participantes ha sido que se sigan haciendo los proyectos piloto "que han dado tan buenos resultados". "Han pedido que se siguiera escalando estas políticas, se han mostrado muy proactivas y han reconocido esta buena praxis y, como digo, buscando que siga habiendo una continuidad", ha agregado. En esta misma línea, Saiz ha expuesto que el IMV se trata de una "política viva" y que, junto a las CCAA, han compartido que están dando pasos "constantemente" desde su puesta en marcha "para mejorar la accesibilidad, para seguir trabajando conjuntamente en ese non-take-up, en esa brecha, pero poniendo en valor estas cifras y estas importantes inversiones". "El Ingreso Mínimo Vital, y esa ha sido una reflexión compartida, es una política que vertebra el territorio, que ahonda en la cohesión social y ese suelo de país que hace que los ciudadanos, independientemente de donde vivan, tengan esa prestación", ha afirmado.