Petro pide a la Fiscalía investigar los contratos de la UNGRD de los últimos ocho años tras el escándalo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido este martes a la Fiscalía investigar los contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por una trama de corrupción que ya ha provocado la dimisión de los exalcaldes de Bogotá Claudia López (2020-2023) y Antanas Mockus (1995-1997 y 2001-2004). "Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos 8 años, con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentra en la Fiscalía", ha asegurado Petro durante un discurso recogido por la emisora colombiana Radio Caracol. Además, se ha defendido por los ataques recibidos por sus reformas respecto al modelo de atención a la emergencia y a la distribución de agua en La Guajira, y ha expresado que estas no eran una invitación a "realizar una contratación aparentemente amañada y con sobrecostos", y que se trata de un "caso de corrupción estructural y profesional. Petro ha insistido en que se está preparando un "golpe" contra su Gobierno. "El ataque es fuerte contra el gobierno e incluye la opción de algunos por el golpe y la ruptura institucional. Navegaremos en las tormentas y sabremos que finalmente todo depende del pueblo", ha añadido. En el caso estarían presuntamente implicados el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que habrían recibido sobornos a cambio de aprobar una serie de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso. Por su parte, Name ha asegurado que no ha recibido dinero para la aprobación de estas reformas y se ha mostrado dispuesto a comparecer ante el Tribunal Supremo con la seguridad de "lo que ha hecho o de lo que ha dejado de hacer". "No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contra evidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este Congreso", ha añadido. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha respondido a López y ha manifestado que "este tipo de escándalos no son de derecha o de izquierda". "Ahora somos culpables de los problemas de su partido", ha recriminado, según recoge la emisora Blu Radio. Este escándalo se produce después de que el exsubdirector del organismo Sneyder Pinilla señalara a una serie de funcionarios públicos por irregularidades en la compra de hasta 40 carrotanques para llevar agua potable al departamento de La Guajira. En concreto, la UNGRD habría desembolsado hasta 46.800 millones de pesos (11 millones de euros) a la empresa Impoamericana Roger, fundada por un estudiante de veterinaria de 26 años, según ha desvelado Pinilla a la revista colombiana Semana.