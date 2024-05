Microsoft amplía funcionalidades impulsadas por IA para proteger entornos empresariales a través de Defender y Purview

Microsoft ha anunciado nuevas funcionalidades dentro de su oferta de seguridad integral para proteger los entornos empresariales, con nuevas características de Microsoft Defender y Purview, diseñadas para proteger y controlar las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) generativa en el trabajo. La firma tecnológica ha subrayado en la Conferencia RSA que la seguridad es su principal prioridad, motivo por el que busca poner esta tecnología en manos de profesionales de TI y seguridad de todos los niveles de experiencia. Junto con una serie de novedades destinadas a las organizaciones, Microsoft también ha anunciado la ampliación de su Iniciativa Futuro Seguro (SFI, por sus siglas en inglés), que se basa en la seguridad por diseño, por defecto y operaciones seguras. Entre las nuevas características para empresas de Microsoft se encuentran las que han estrenado Microsoft Defender y Microsoft Purview, destinadas a ayudar a las organizaciones a proteger y controlar las aplicaciones de IA generativa en el trabajo. La firma, que brinda gestión de seguridad de IA de extremo a extremo, protección contra amenazas, seguridad de datos y gobernanza para la IA; también ofrece una nueva experiencia unificada para los analistas de seguridad, al integrar Microsoft Copilot for Security en toda su cartera de productos de seguridad. También ha recordado que con Microsoft Defender for Cloud las compañías pueden reforzar sus estrategias de seguridad y proteger las aplicaciones de IA frente a las nuevas amenazas, ya que los equipos de seguridad ahora pueden identificar toda su infraestructura de IA, como 'plugins', SDK y otras tecnologías de IA. Esta plataforma, que ofrece protección contra amenazas para cargas de trabajo de IA en tiempo de ejecución, está integrada en los servicios de IA de Microsoft Azure y supervisa las aplicaciones en busca de actividades anómalas. De parte de Microsoft Purview AI Hub, que ahora está en versión preliminar, la compañía ha comentado que ofrece información como datos confidenciales compartidos con aplicaciones de IA y el nivel de riesgo resultado de ello. Esta plataforma también ofrecerá información sobre el mal uso de la IA para ayudar a los clientes a descubrir posibles interacciones de esta tecnología que infrinjan las políticas empresariales y normativas en áreas como el odio y la discriminación, entre otras. La tecnológica también ha mencionado la nueva plataforma unificada de operaciones de seguridad para reforzar la protección integral, que actualmente está en versión preliminar y tiene como propósito transformar la experiencia del analista en algo más rápido y accesible. También ha comentado que los analistas de los centros de operaciones de seguridad (SOC) ahora pueden emplear información sobre riesgos internos como parte de sus investigaciones en Microsoft Defender XDR, que también se amplía para incluir protección nativa de tecnología operativa (OT). Por último, ha anunciado nuevas integraciones de Microsoft Copilot for Security, incluyendo Purview, nuevos 'plugins' de 'partners', Azure Firewall y Azure Web Application Firewall. Estas proporcionan a los equipos de seguridad de las organizaciones orientación en tiempo real y mayor acceso a los datos de todo su entorno.