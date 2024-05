Lolita Flores hace balance en su 66 cumpleaños y desvela si le gustaría encontrar de nuevo el amor

En su casa, acompañada de su familia, sus mejores amigos y con dos grandes paellas de uno de sus restaurantes favoritos de Madrid; Así ha celebrado Lolita Flores este lunes su 66 cumpleaños. Una fiesta íntima a la que no faltaron sus hijos Elena y Guillermo Furiase, sus nietos Noah y Nala, su hermana Rosario Flores, su cuñada Ana Villa y algunos de sus íntimos como Mariola Orellana, y tras la que la gran protagonista del día posaba con su mejor sonrisa para la prensa antes de viajar a Barcelona para retomar las grabaciones de 'Tu cara me suena'. 66 espléndidos años en los que por el momento no se le pasa por la cabeza la palabra 'jubilación' ni tomarse un merecido descanso tras casi medio siglo de trayectoria artística triunfando en la música, en la interpretación -actualmente con la obra de teatro 'Poncia', con la que está recorriendo toda la geografía española- y en la pequeña pantalla, donde semanalmente muestra su cara más 'gamberra' y cercana como jurado del popular talent musical de Antena 3 junto a Chenoa, Carlos Latre y Ángel Llácer. "Sin parar, gracias a Dios. Estoy muy feliz y muy contenta. Ya me veis el aburrimiento que tengo para vosotros, porque es del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo, es decir, no tengo tiempo para más" asegura, reconociendo que ahora mismo "es lo que me apetece, lo que me gusta". "Estoy feliz con eso y con lo que hago que es ver a mis nietos, mi familia, a mi hermana que la adoro y ya está" ha confesado, dejando claro que el amor y una nueva pareja sentimental no tiene cabida en su vida en estos momentos aunque tampoco le hace falta para ser feliz. "Reírse es buenísimo para las arrugas" ha bromeado, confirmando que actualmente está en un momento pleno y marcado por la tranquilidad tanto en lo personal como en lo profesional en el que no puede pedir más a la vida. Un cumpleaños muy especial del que compartió unas imágenes muy especiales en redes sociales tirada en el suelo jugando con sus grandes alegrías, sus nietos Noah (que en unos días cumplirá 6 años) y Nala (que en julio hará 2). "El mejor cumple, mi familia, mis nietos, mis hijos, mis amigos, mi vida, mi luz y mi energía en el suelo. Feliz" ha confesado.