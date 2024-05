La UE defiende que asistencia de diplomáticos europeos a investidura de Putin no daña unidad en apoyo a Ucrania

La Unión Europea ha defendido este miércoles que la presencia de diplomáticos europeos en la investidura presidencial de Vladimir Putin en Rusia es un acto "protocolario" que no daña la unidad europea en el apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa. En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Exteriores, Peter Stano, ha querido quitar hierro a la participación de representantes diplomáticos de los Estados miembros del bloque en el acto en Moscú con el que Putin inauguró un quinto mandato pese a que el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, pidió a los 27 que no acudieran al evento. "No es la primera vez en la que la Unión Europea no logra actuar con unidad. No es algo extraordinario, cada Estado miembro tienes su razones y es un hecho de la vida que muestra cómo la política exterior se forma", ha indicado, tras recalcar que la política exterior es competencia de los Estados miembros y que en esta cuestión no se forjó una posición común europea. De todos modos, Stano ha subrayado que este episodio se limita a un "tema protocolario" y que en ningún caso "pone en cuestión" la política de apoyo a Ucrania ante la invasión rusa ordenada por Putin en febrero de 2022, recordando además que la inmensa mayoría de los países del bloque boicoteó la ceremonia. "La participación de algunos diplomáticos en un evento protocolario no está en contradicción y no pone en duda la posición acordada por los 27 para respaldar a Ucrania", ha indicado. En la toma de posesión del presidente ruso participaron al menos representantes diplomáticos de Francia, Hungría y Eslovaquia, si bien numerosos países europeos, Reino Unido y Estados Unidos boicotearon el acto. Desde el Kremlin minimizaron la ausencia de representantes diplomáticos y funcionarios occidentales al señalar que la ceremonia está pensada principalmente "para los ciudadanos rusos que votaron por su presidente" y que "todo lo demás es secundario".