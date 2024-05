La Reina Letizia, imparable a pesar de su lesión, deslumbra con su look bicolor en el aniversario de la Policía Nacional

Tres de tres. A pesar de fracturse hace unos días la falange del dedo central del pie derecho, la Reina Letizia no baja el ritmo y ha protagonizado su tercer acto de la semana. ¡Y solo estamos a miércoles! Este lunes la monarca asistía al concierto 'EmociónArte' en el Teatro Real y revelaba con naturalidad que sus zapatillas -que sorprendieron a propios y extraños- se debían a que se había roto un dedo en un accidente doméstico al golpearse contra una mesa; el martes presidía junto a Isabel Díaz Ayuso -que en muestra de solidaridad con su Majestad también lució unas deportivas- la entrega de la 46ª edición de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil 'El Barco de Vapor' y 'Gran Angular. Y demostrando que no va a permitir que su lesión afecte a su agenda de trabajo, hoy ha acudido con el Rey Felipe VI a los actos por el bicentenario de la Policía Nacional que han tenido lugar en el Patio de Armas del Palacio Real. Un homenaje para reconocer la labor de la Policía en el que siguiendo las recomendaciones de los médicos -aunque no el reposo que aceleraría su recuperación y la consolidación de la fractura de su dedo- la Reina ha apostado de nuevo por lucir las deportivas que se han convertido en sus mejores aliadas y en la clave de la nueva elegancia 'comfy' ideal para el día a día con el que ha desterrado (por el momento) los tacones de sus looks. Unas zapatillas blancas de la firma británica Vivobarefoot, confeccionadas con cuero consciente, fabricadas en Portugal y amplias, favoreciendo el movimiento a Doña Letizia. Pero su estilismo tiene mucho más que comentar, ya que ha 'rescatado' de su vestidor una de sus blazers más especiales y favorecedoras. Un diseño largo con estampado de pata de gallo en blanco y negro de la desaparecida firma de Inditex Uterqüe -en 2022 se integró en Massimo Dutti- de la que la asturiana era fan. Una chaqueta versátil que es pura elegancia y que ha combinado con pantalones blancos, logrando un look bicolor casual, perfecto para el día a día y, vital en estos momentos por su lesión, cómodo.