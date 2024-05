La jueza que lidera el caso contra Trump sobre los documentos clasificados pospone de forma indefinida el juicio

La jueza Aileen Cannon, que lidera el caso contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por negligencia en el uso de documentos confidenciales, ha pospuesto de forma indefinida el inicio del juicio contra el magnate, programado para el próximo 20 de mayo. "El tribunal anula la fecha del juicio actual del 20 de mayo de 2024 (y la convocatoria del calendario asociada)", reza el fallo remitido por la jueza. Con esta decisión, es bastante probable que el proceso no empiece antes de agosto, ha recogido la cadena NBC News. Trump se declaró en agosto no culpable de más de una treintena de cargos que le fueron imputados en el marco del caso sobre los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca. Los cargos contra Trump --hasta 37-- van desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia. El magnate almacenó cajas en varios lugares de su residencia, como su dormitorio o una de sus oficinas, aunque también se llegaron a encontrar en el baño y en la ducha. Trump enseñó páginas marcadas como clasificadas en hasta dos ocasiones a varias personas, mientras que también ordenó a su asistente personal, Walt Nauta, que moviera los papeles de un lado a otro para que no fueran encontrados por los investigadores. El expresidente, que se declaró no culpable ante un tribunal de Miami, también llegó a enseñar páginas marcadas como clasificadas en hasta dos ocasiones a varias personas, según la investigación que lidera el fiscal especial Jack Smith.